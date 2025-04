Slujba Învierii Domnului la Baia Mare și Sfânta Liturghie Arhierească solemnă din ziua de Paști

Sâmbătă, 19 aprilie 2025, la ora 24,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit slujba Învierii Domnului la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor mare de preoți și diaconi, alcătuit din slujitorii sfântului locaș, și a unui număr de peste 10.000 de credincioși, mai mulți ca altădată, veniți să se roage împreună cu soborul. Slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din acest an a fost săvârșită pe esplanada sfântului locaș de închinare, după ce înainte Sfânta Lumină de la Mormântul Domnului din Ierusalim a fost dăruită credincioșilor, și după ce a fost înconjurată Catedrala în procesiunea tradițională.

„După călătoria noastră spre Înviere, sau urcușul nostru duhovnicesc spre praznicul Învierii Domnului, iată-ne în noaptea sfântă de Paști, noapte în care cerul și pământul se umplu de lumină, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Pentru că Lumina lui Hristos, care prin Învierea a luminat cerul și pământul și cele de sub pământ, iată acum este împărtășită prin bucuria pe care a adus-o Hristos vestind Mironosițelor Femei, Sfinților Apostoli și prin ei vestind nouă tuturor: Iată, am biruit! Bucurați-vă și nu vă temeți! Lumina fulgerătoare, lumina necreată, lumina dumnezeiască a luminat și a desființat întunericul iadului și al morții și a ieșit din întunericul acela între noi, ca să vedem adevărul, adevărul care ne face liberi. Și adevărul este Iisus Hristos, lumina Lui.

Adevărul este că Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, S-a întrupat, S-a Răstignit, a pătimit, a murit și a Înviat a treia zi după Scripturi sau conform Scripturilor. Această lumină o trimite Dumnezeu în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt ca un semn pentru Sfânta și dreapta noastră credință nestrămutată, credința și lumina Evangheliei lui Hristos, lumina Harului, credința Sfinților Părinți și a tuturor Sfinților de peste 2000 de ani, care traversează secolele și a ajuns până la noi. Aceeași Lumină o adunăm în timpul postului prin multă rugăciune, post, după puteri și fapte bune milostive. Adunăm lumină în suflet, lumină în ființa noastră întreagă, ca să ne putem pregăti, devenind vrednici să primim Lumina Lui Hristos. În fiecare Sfântă biserică a ajuns, prin mila lui Dumnezeu, și anul acesta Lumina Sfântă de la Ierusalim prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Eparhia noastră a făcut posibilă aducerea Sfintei Lumini în toată Transilvania și, în cele din urmă, a ajuns la Satul Mare și la Baia Mare și am împărtășit-o credincioșilor, mulțimii de credincioși prezenți în Noaptea Învierii. Când clopotele încep să bată la 12 noapte, la ora 24, cerul și pământul este cuprins de cutremur și ființa noastră întreagă se umple de bucurie. Din bucuria aceea, care vine din așteptarea împlinirii făgăduinței Mântuitorului. Mântuitorul a profețit propria pătimire, Răstignire, moarte, dar și Înviere. Iată această profeție, acest adevăr, se împlinește. În fiecare an retrăim bucuria Învierii și împreună cu clerul și poporul lui Dumnezeu în bisericile noastre ortodoxe strămoșești ne manifestăm această bucurie prin cântarea imnului de biruință Hristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte de viață dăruindu-le. Sfânta Învierii și la Catedrala din Baia Mare a adunat credincioșii care s-au pregătit, credincioșii care sunt în așteptare, așteptând în tăcere bucuria Învierii și primirea Luminii Învierii lui Hristos atunci când păstorii de suflete i-au chemat: veniți de luați lumină! Este un îndemn și o poruncă în același timp. Luați lumină și purtați lumină! Să fiți fii ai luminii, fii ai Bisericii lui Hristos și ai Luminii Învierii Domnului! Să o purtați în sufletul, în viața, în familia voastră, în comunitate și societate! Despre aceasta este învierea Domnului, care ne aduce bucurie, pace și curaj, curaj de a merge mai departe printre veacuri pe furtuna acestei vieți și acestei lumini, de a merge împreună cu Hristos, Care întotdeauna este la cârmă și întotdeauna este cu noi. Așa ne-a spus: iată, Eu sunt cu voi toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Să ne dăruiască Mântuitorul Iisus Hristos, Cel înviat a treia zi din morți, să ne dăruiască bucuria pe care a dăruit-o Maicii Domnului, Sfinților Apostoli și Mironosițelor Femei, arătându-se în dimineața și apoi în după-amiaza Învierii și spunându-le bucurați-vă și nu vă temeți. Să ne dăruiască această bucurie, nu vremelnică, ci veșnică, pentru că noi, în călătoria vieții noastre, întâlnim mereu veșnicia, veșnicia din Liturghie, veșnicia din sărbătorile sfinte ale Bisericii noastre, din praznicele cele sfinte și mai ales veșnicia pe care ne-a făgăduit-o Fiul lui Dumnezeu: Cel ce crede în Mine nu va muri în veci, ci va primi Lumina Vieții și Eu îl voi învia pe El în ziua cea de apoi. Să cutăm această bucurie, a Învierii, ca pe o binecuvântare, ca pe un dar ceresc și să mulțumim cu recunoștință Fiului lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut, pentru multa și marea Lui iubire, pentru multa și marea Lui pătimire din iubire și pentru iubirea desăvârșită din care a iubit lumea. De atunci, chiar și pe torționari, prin brațele lui deschise pe cruce, când a rostit „Părintele iartă-le lor că nu știu ce fac”, le-a spus acelora din vremea Mântuitorului și ne spune și nouă, de câte ori ne îndepărtăm de El, de câte ori Îl respingem, de câte ori căutăm scuză pentru lipsa noastră de prezență în viața Bisericii, de câte ori Îl negăm, de câte ori ne temem să-L mărturisim, nu avem curaj. Tot de atâtea ori, Hristos se adresează și nouă cuvântul acela dumnezeiesc, ieșit din gura Sfântului Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, și așteaptă să ne trezim, așteaptă să ne luminăm, ne așteaptă să ne întoarcem, să ne căim ca și Petru când s-a lepădat și să cuprindem picioarele crucii Lui și să plângem puțin la poalele Crucii Mântuitorului, așteptând plata iertării și Dumnezeiasca și Sfânta Înviere. Odată cu această Sfântă și mare zi intrăm în Săptămână Luminată, în Praznicele cele Sfinte, și toată această săptămână Lumina Învierii lui Hristos luminează de la toate Altarele noastre Sfinte, peste poporul lui Dumnezeu. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru pregătirea plină de evlavia credincioșilor, pentru slujirea Părinților Sfintei noastre Catedrale, care au mărturisit și au împărtășit multe mii de credincioși, în tot Postul cel Mare, dar mai ales în această săptămână, pentru pregătirea Sfintelor Paști. Zece mii de pahare au pregătit pentru credincioși și pentru faptul că Biserica noastră ortodoxă strămoșească îmbrățișează cu iubirea ei de mamă tot poporul lui Dumnezeu cel drept credincios din România creștină. Hristos a înviat! Adevărat a Înviat!”

Sosirea Sfintei Lumini și Slujba Învierii Domnului

La ora 23,00, o delegație a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, condusă de Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, a sosit la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare cu Sfânta Lumină, adusă de la Aeroportul din Satu Mare, unde a ajuns cu o aeronavă specială.

Delegația Episcopiei Maramureșului care a zburat cu avionul la București ca să aducă Sfânta Lumină la Satu Mare, a fost compusă din Pr. Gabriel Gorgan, protopopul de Satu Mare, domnul Mircea Lețiu, fost membru în Adunarea Eparhială și Adunarea Națională Bisericească, care de 16 ani asigură transportul în Eparhie a Sfintei Lumini, dl Mihai Pătrașcu, directorul Aeroportului Internațional Satu Mare, Pr. Vasile Pater, parohul bisericii „Nașterea Domnului”, Satu Mare, Protos. Sebastian Drăguțan, duhovnicul Mănăstirii Țeghea, Pr. Alexandru Cotuțiu, parohul din Silvaș, Arhid. Daniel Buruian, pilotul de la manșa avionului, teolog Doru Denis Sălăjan, domnul Ioan Sorin Lețiu din Sibiu și Luca Ioan Socolan.

Slujba Învierii Domnului

După oferirea Sfintei Lumini tuturor credincioșilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu soborul și credincioșii au efectuat îndătinatul pelerinaj în jurul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, în dangăt de clopote, urmată de Slujba Învierii, oficiată pe esplanada sfântului locaș.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, Diac. Alexandru Cupșinar, Diac. Prof. Ionuț Hotico, Diac. Dan Silviu Pop, Diac. Vasile Chindriș, Diac. Ciprian Mihai Rus.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre, și Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei, dirijat de teologul Florian Vois.

După procesiunea desfășurată jurul Catedralei, la care au participat credincioșii cu lumânări aprinse, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba Învierii pe esplanada Catedralei și a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc despre Învierea lui Hristos, semnificația Învierii și rolul ei în mântuirea oamenilor, precum și despre drumul pe care trebuie să meargă tinerii:

„Pentru noi, care ne întâlnim cu Hristos în fiecare zi, în suflet, în inimă, în familie, în casă, în societate, în grădină, pe munte, pe vale, suntem cu El, că ce l-a spus Apostolilor? Sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ne întâlnim cu Hristos în Liturghie, ne întâlnim cu Hristos după ce ne mărturisim, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Domnului. Și de aceea suntem puternici, nu ne temem de nimeni și de nimic, de toate forțele întunericului și ale iadului, niciodată nu avem voie să ne temem. Dumnezeu nu iubește oamenii fricoși, oameni fără curaj. Noi am traversat comunismul, cei care sunteți de vârsta mea, și am trăit sub teroarea unui regim totalitar și am rezistat creștini.

Astăzi avem o biserică, o biserică națională, o biserică vie, o biserică a poporului, o biserică a celor bătrâni, a celor bolnavi, a celor singuri, a celor abandonați, a celor ce n-au pe nimeni. Biserică este scutul, apărarea, protecția. Biserică este mama noastră, a tuturor. Este ocrotitoarea familiilor, prin lucrare ei duhovnicească, prin ocrotirea Maicii Domnului, care este împărăteasă a cerului și a pământului. Este cea care se ocupă să-i adune pe tineri împreună, cum adună cloșca puii. Să nu-i pierdem. Dragi tineri, sunteți aici, sunteți cu noi, sunteți creștini. Noi știm că restul anului poate aveți și preocupări mai puțin mature, să nu le zic păcătoase, sau mai puțin raționale. Asta-i viața, asta-i tinerețea. Dar aici sunteți cu noi, vă văd, vă cunosc pe mulți care veniți la catedrală duminica și în sărbători, mulți tineri, 25% dintre cei ce vin la catedrală sunt tineri și tinere. Alegeți Lumina, alegeți pe Hristos, este prieten, nu vă judecă, vă așteaptă, vă iubește, vrea să vă salveze, vrea să vă redea demnitatea, libertatea și responsabilitatea de a trăi viața frumos, de a trăi viața liber, dar frumos și în bucurie. Nu gustați din ce vă oferă lumea, că lumea aceea căzută vă oferă moarte. Ați auzit cum a murit un tânăr, ați auzit cum s-a stins și n-a putut nimeni să-l salveze? Dar cine sunt cei care l-au împins? De ce oferim moarte tinerilor? De ce oferim dezmăț tinerilor? Și lucruri care nu sunt distracție. Sunt lucruri mai jos decât cele păcătoase. De ce? De ce nu-i educăm? De ce nu-i luminăm? De ce nu le arătăm mai multă iubire, compasiune? Biserica este aici, Hristos este cu voi, vă iubește, vă așteaptă, vă prețuiește. Sunteți speranța lumii, sunteți viitorul neamului, sunteți speranța poporului român, sunteți cei care veți lua țara să o duceți pe brațe.

Ajutați-ne și faceți-ne bucurie să avem speranță, să vă putem însoți în călătoria aceasta. E o călătorie grea, plină de responsabilitate. Suntem aici, suntem cu voi, vă urmărim, nu în sensul de a vă suspecta sau inspecta, ci vă urmărim să vedem cum creșteți, să vedem că mergeți pe drumul cel bun.”

Sfânta Liturghie solemnă din ziua de Paști

Noaptea Învierii din acest an a continuat, după tradiție, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de Paști, oficiată în interiorul Catedralei Episcopale, la care a participat un mare număr de credincioși.

Răspunsurile la Slujba Învierii și Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre, și Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei, dirijat de Florian Vois.

La Slujba Învierii și Sfânta Liturghie au asistat oficialități județene și municipale: prefectul Florian Sălăgeanu, Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, primarul Ioan Doru Dăncuș al Băii Mari, ambasadorul Ciprului în România, Excelența Sa Marios S. Kountourides.

Credincioșilor le-au fost oferite pentru acasă peste 10.000 pahare cu pâine și vin, inscripționate și binecuvântate, pentru a fi duse la acasă, a căror distribuire a început sâmbătă dimineața.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”