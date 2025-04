Adevărata Românie este în Maramureș și Sătmar

„Cipru este un loc însângerat, pentru că a sfâșiat o bucată mare din el Turcia, pe care au ocupat-o, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Excelența Sa Marios S. Kountourides, ambasadorul extraordinar și plenipotenţiar al Ciprului în România, împreună cu soția Elena și fiul Dimitrios Nectarie au venit în Maramureș, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, au fost la Slujba de Înviere la Baia Mare, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. L-a impresionat mulțimea credincioșilor și ne bucurăm că a fost. I-am spus că veți vedea ce nu vedeți în Cipru și nici chiar în Grecia în noaptea de Înviere: miracolul Învierii la poporul român.

La Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare am avut cam 10.000 de credincioși în noaptea de Înviere și l-a impresionat mult. Ne bucurăm că a venit în Maramureș și Sătmar, a ținut să vină cu noi la Satu Mare. Politicienii greci și ciprioți sunt nelipsiți de la slujbele religioase. La noi vin unii, dar vin mai frecvent în campanie electorală, că, în rest, nu prea pot să-i adune, și atunci, în campanie vin tot la noi, că la noi e popor. Noi nu-i supărăm, îi binecuvântăm să facă lucruri pentru popor, să le ajute Dumnezeu să facă lucruri pentru popor.

Câteva din cuvintele rostite de ambasadorul Ciprului în România despre Maramureș și Satu Mare, dar și despre Hristos Domnul sunt mai mult decât edificatoare, relevante și vi le prezentăm în rândurile care urmează:

„Preasfinția Voastră, sunt în Maramureș și Satu Mare, cu familia mea, de trei zile. Am vizitat foarte multe locuri în România, dar am descoperit că adevărata Românie este aici. Nu este doar credința. La foarte mulți oameni am descoperit căldura lor sufletească. În Cipru sunt 50.000 de români, 9 școli în limba maternă românească. Așa cum ați precizat și Preasfinția Voastră, avem 40 de preoți care sunt angajați ai Bisericii Ortodoxe din Cipru. În perioada neagră a istoriei otomane (se referă la invazia otomană a Ciprului), mai mult de 400 de ani, Biserica a păstrat limba, spiritul și speranța poporului cipriot. Istoria s-a repetat iar și în 1958, la ieșirea de sub ocupația otomană. Mai mult de 40% dintre insulele Ciprului sunt ocupate, mai mult de 230.000 de oameni sunt refugiați din Cipru. Populația Ciprului este 800.000 de locuitori. Biserica a fost cea care a ajutat poporul să treacă peste aceste dificultăți. Biserica este cea care a păstrat, pe lângă speranță și peste 200.000 de oameni în viață. Hristos nu este doar o imagine, S-a Întrupat în persoană și este pentru noi model de umanitate. De aceea, oamenii care suferă găsesc foarte repede speranța și năzuința în Hristos, pentru că Hristos este speranță. Atunci când pierdem speranța, pierdem pe Hristos și împreună pe noi înșine.

Preasfinția Voastră sunt mândru pentru că am venit în Maramureș. Un lucru pe care îl promit este că aceasta nu va fi ultima dată. Aveți aici oameni minunați. Este foarte ușor pentru noi, să zic așa, și căldura pe care am descoperit-o aici o să o descoperiți în Cipru. Vă mulțumim tare mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe Preasfinția Voastră și poporul român. Am spus că o să simțiți căldura poporului cipriot, că aceasta este o invitație să mergeți în Cipru”, a spus în încheiere Ambasadorul Ciprului la București.