Oraşul Baia Mare, interesant pentru elveţieni

O delegaţie elveţiană a vizitat, zilele trecute, municipiul reședință de județ. Gazdă le-a fost primarul Doru Dăncuș, care le-a prezentat oraşul şi oportunităţile pentru dezvoltarea de afaceri în diverse domenii.

”Am avut onoarea de a primi vizita Excelenței Sale Massimo Baggi, Ambasadorul Confederației Elvețiene în România, aici, în Baia Mare. Am avut o discuție deschisă și aplicată, în care am abordat subiecte importante pentru orașul nostru, dar și pentru partenerii elvețieni. O întâlnire în care am convingerea că am reușit să prezentăm o frântură din sufletul Maramureșului, acel suflet care se vede în tradiții, în oameni, în ospitalitatea noastră sinceră. Baia Mare are potențial. Și putem să-l valorificăm, atât prin investiții publice, cât și prin parteneriate cu mediul privat, cu antreprenorii locali, dar și cu investitori externi. Vă dau doar un singur exemplu: orașul nostru a fost declarat stațiune turistică de interes național! Îi mulțumesc Excelenței Sale pentru deschidere, pentru timpul acordat și pentru interesul sincer față de comunitatea noastră. Sper ca relația noastră cu partenerii noștri elvețieni să fie și să rămână puternică și durabilă” – a spus primarul Doru Dăncuş.

Elveția este al treilea cel mai mare investitor în România. Nu doar prin companii private, ci și prin diverse programe de stat care susțin eficiența energetică, educația sau incluziunea socială. De asemenea, va fi lansată, împreună cu Ministerul Sănă­tății, o campanie națională pentru sprijinirea tinerilor dependenți de alcool sau droguri. O inițiativă necesară și binevenită, mai ales în vremurile pe care le trăim.