Raysa Denisa Pop, adolescenta care cucereşte premii după premii la concursurile de limba franceză

Raysa Denisa Pop are 18 ani şi învaţă în clasa a XI-a E, la profilul bilingv-franceză, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare. Recent, adolescenta a reuşit să se claseze pe locul al treilea la etapa națională a Concursului televizat Parlez-vous franco­phonie?, un proiect realizat de către Institutul Francez din România în parteneriat cu TVR2.

De asemenea, Raysa a cucerit premiul I la cea de-a XXV-a ediție a îndrăgitului Festival al cântecului francofon «Chants, sons sur scène – Qualif’ 2025», etapa judeţeană. Aşa că, va merge şi la faza naţională care se va desfăşura în luna mai la Teatrul Municipal Baia Mare. În plus, Raysa va reprezenta Maramureşul la Olimpiada Naţională de Franceză din Ploieşti, judeţul Prahova, competiţie programată pentru perioada 22-26 aprilie. Dezinvoltă, cu multă încredere în sine şi cu un farmec aparte, adolescenta a acceptat provocarea de a ne răspunde la câteva întrebări ce ţin de parcursul său educaţional.

„Am fost cucerită de muzicalitatea limbii franceze“

R: De unde pasiunea pentru limba franceză?

R.D.P.: Pasiunea mea pentru limba franceză a început în clasa a V-a chiar în momentul în care am început să o studiez. Sunt de părere că limba franceză este limba diplomaţilor şi că nu oricine poate să reproducă accentul franţuzesc. Trebuie să recunosc şi că am fost cucerită de muzicalitatea limbii franceze şi mi-a plăcut accentul, modul francezilor de a pronunţa cuvintele şi în momentul în are am auzit vorbindu-se limba franceză la televizor am avut şi eu dorinţa vie de a mă regăsi printre persoanele care ştiu să vorbească franceză. De aici a început călătoria mea în lumea limbii francize.

R: Recent ai participat la etapa națională a Concursului televizat Parlez-vous francophonie? Cum ai ajuns în această etapă?

R.D.P.: Concursul a fost organizat de Institutul Francez în colaborare cu Ambasada Franţei din România. Pentru a participa la această emisiune fiecare liceu labelizat din România a trebuit să îşi aleagă un candidat pentru a-l reprezenta. Eu am fost aleasă de doamnele profesor Maria Ciumău şi Ramona Astalâş, iar cu această ocazie aş dori să le mulţumesc pentru încrederea şi sprijinul pe care mi l-au acordat pentru a participa la această emisiune. Pentru a ajunge în această etapă, cea televizată, a trebuit să redactez un CV şi o scrisoare motivaţională în care trebuia să motivez de ce consider că eu aş fi candidatul potrivit pentru a participa la emisiune şi care sunt ambiţiile mele, de ce îmi doresc să ajung aici. După ce am trimis CV-ul şi scrisoarea motivaţională, am primit un email de la Institutul Francez în care mi-au spus că trebuie să realizez o capsulă video de 20 de secunde pentru a participa la faza televizată. După care am primit un email cu organizarea evenimentului şi cu anunţul că voi pleca la Bucureşti cu trenul.

R: A fost prima ta participare la această competiţie? Cum ţi s-a părut concursul?

R.D.P.: A fost prima mea participare la această competiţie. Anul trecut s-a organizat o emisiune înrudită cu aceasta. Eu nu am participat, nu am avut şansa de a fi selectată, însă destinul mi-a zâmbit în acest an când am aflat că voi participa. Concursul din punctul meu de vedere a fost de cultură generală care viza să verifice cunoştinţele noastre în ce priveşte cultura franceză, limba franceză, francofonia. Întrebările din semifinală au fost mult mai accesibile decât cele din finală. Concurenţii, adversarii mei au fost pe măsură, am învăţat de la fiecare câte ceva. Am realizat că încă mai sunt elevi care au o pasiune vie pentru limba franceză şi am convingerea că această limbă va continua să fie studiată în şcoli şi va continua să aibă o anumită valoare faţă de limba engleză care a devenit ca o limbă maternă pentru România şi pentru elevii români. Mă bucur că am avut ocazia de a experimenta o atmosferă de concurs televizat, nu am mai participat la o emisiune de acest gen până acum, am avut şi emoţii, însă am reuşit să le stăpânesc şi am învăţat multe lucruri de la aceste întrebări. Consider că sunt mult mai bogată din punct de vedere intelectual. Am avut ca adversari doi elevi de la Bucureşti şi o elevă din Botoşani. Ceilalţi concurenţi au fost foarte bine pregătiţi, au cunoscut foarte bine limba franceză şi sunt mândră şi recunoscătoare că am avut ocazia să interacţionez cu asemenea persoane.

Pasiunea pentru limba franceză şi canto au adus-o pe podium la Festivalul Cântecului Francofon

R: Ştiu că ai cucerit şi juriul Festivalului Cântecului Francofon ,,Chants, sons sur scène – Qualif” Maramureș. Cu ce te-ai prezentat?

R.D.P.: Recent am participat la etapa judeţeană a Festivalului de Cântec Francofon ,,Chants, sons sur scène – Qualif” Maramureș. Juriul mi-a acordat premiul I pentru care sunt foarte recunoscătoare şi am reuşit să mă calific la etapa naţională a acestui festival. Este a patra încercare de a ajunge în finala festivalului. M-am prezentat cu melodia “Vers le haut de Nour”. Etapa naţională a festivalului se va desfăşura la Teatrul Municipal din Baia Mare. Vor fi concurenţi din toată ţara şi se va desfăşura în perioada 17-18 mai. Sunt foarte încrezătoare în mine în acest moment, pasiunea mea pentru limba franceză şi canto m-a adus aici. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am trăit în cadrul acestui festival, pentru sfaturile care mi s-au dat şi aştept cu nerăbdare etapa naţională a festivalului pentru a cunoaşte adevărate voci şi pentru a interacţiona din nou cu elevii care au aceeaşi pasiune ca mine, limba şi cultura franceză.

Pasionată de limba franceză, dar şi de limba română şi engleză

R: În afară de limba franceză, ce discipline şcolare îţi plac în mod deosebit?

R.D.P.: Pe lângă limba franceză am o pasiune şi pentru limba engleză şi limba română. Consider că este foarte important ca înainte de toate să îţi cunoşti propria limbă, limba maternă, să ştii să te exprimi corect în limba română şi să cunoşti gramatica limbii române pentru că fără o bază în limba maternă nu ai cum să te exprimi corect într-o altă limbă şi nu ai cum să reuşeşti să îţi atingi potenţialul maxim. Sunt de părere că limba română este una dintre cele mai importante discipline şcolare. Dacă ştim să ne exprimăm corect în limba română vom şti să ne exprimăm corect şi în limba franceză care face parte din categoria limbilor romanice în care se regăseşte şi româna, spaniola, italiana, portugheza şi altele. Dacă ştim foarte bine gramatica limbii române, eu consider că putem învăţa orice altă limbă romanică. Anul acesta, din fericire voi merge din nou şi voi reprezenta Maramureşul la etapa naţională a Olimpiadei de Franceză care va avea loc în Ploieşti, judeţul Prahova.

R: Ai participat şi la alte olimpiade şcolare sau te-ai axat pe limba franceză?

R.D.P.: Am început să particip la olimpiade şi concursuri şcolare încă din clasa a V-a când am participat la mica olimpiadă de Geografia Terra. Am reuşit să obţin premiul al III-lea şi m-am calificat la etapa naţională a acestui concurs. În clasa a VI-a la acelaşi concurs am obţinut premiul al II-lea cu calificare la etapa naţională, dar din cauza pandemiei nu am mai putut să particip. De asemenea, am participat şi la Olimpiada de Limba şi Literatura Română în clasa a VI-a când am reuşit să mă clasez pe locul al II-lea la etapa locală, urmând să particip la faza judeţeană, dar din cauza pandemiei, această etapă nu a mai fost organizată. În clasa a VIII-a am participat la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română unde am obţinut premiul al II-lea, iar în clasa a IX-a am cucerit premiul al III-lea la aceeaşi olimpiadă, faza judeţeană. În clasa a IX-a s-a încheiat parcursul meu cu alte discipline, deoarece tot atunci am participat pentru prima dată la olimpiada de franceză şi am reuşit să fiu prima pe judeţ, mergând la etapa naţională care s-a desfăşurat în Cluj-Napoca. În clasa a X-a m-am calificat la etapa naţională şi am mers la Iaşi unde am obţinut o menţiune din partea Ministerului Educaţiei.

R: Când nu studiezi pentru şcoală ce îţi place să faci?

R.D.P.: Când nu studiez pentru şcoală îmi place foarte mult să cânt. Îmi place să şi citesc. Recent am început să citesc în limba franceză pentru a-mi îmbunătăţi competenţele lingvistice. Îmi mai place mult să petrec timp cu prietenii şi să ies în oraş pentru a mă bucura de viaţa de adolescent.

R: Pentru viitor ce ţi-ai propus, pe plan şcolar?

R.D.P.: Pe viitor mi-am propus să urmez studiile Universităţii din Bucureşti, Departamentul de limbi şi literaturi străine, limba şi literatura franceză-limba şi literatura engleză. După ce voi absolvi cursurile la licenţă mă voi înscrie la un master în traduceri specializate şi terminologie, tot la Universitatea din Bucureşti. Şi un vis mare pe care îl am: mi-ar plăcea mult să devin profesor universitar la Universitarea din Bucureşti, bineînţeles profesor de limba franceză.