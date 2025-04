Se restaurează Casa Iancu de Hunedoara din Baia Mare

A demarat procedura de achiziție publică (licitaţie) pentru proiectarea și execuția lucrărilor de restaurare a Casei Iancu Hunedoara.

”Nu e un secret că starea în care se află azi unele clădiri istorice ale orașului nostru, în special cele din Piața Libertății, nu ne face cinste. O chestiune care mă preocupă, pentru că vorbim nu doar despre imaginea municipiului Baia Mare, ci şi despre istoria și identitatea noastră. Am mai spus-o și în trecut: nu avem timp de pierdut! Suntem obligați să găsim soluții. Zilele următoare voi discuta mai în detaliu despre acest subiect și, implicit, despre ce vrem să facem în următoarea perioadă. La finalul săptămânii trecute am demarat licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de restaurare a uneia dintre cele mai vechi clădiri din oraș, Casa Iancu de Hunedoara, construită acum mai bine de 5 secole, proiect în valoare de peste 7 milioane de lei. La fel ca în cazul altor obiective, am lansat licitația cu clauză suspensivă. Iar dacă până la finalizarea procedurii nu vom identifica o sursă de finanțare, sunt hotărât să realizăm această investiție din bugetul local” – a explicat primarul Doru Dăncuş.

De asemenea, în curând se deschid șantierele la obiectivele de investiţii de la Casa Pocol, Cinematograful Dacia şi Piața Revoluției, în paralel cu toate proiectele de infrastructură rutieră, și nu numai, pentru care s-au obținut finanțări și la care lucrările aşteaptă să demareze.