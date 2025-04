Dispensar, CAV, altele în pregătire în Groşi

Comuna are în curs modernizarea dispensarului uman, cu finanțare PNRR, de asemenea în lucru depozitul CAV, ajuns la 60%, cu sursă de finanțare similară.

Cu fonduri de la Ministerul Energiei se face proiectul unui parc fotovoltaic și de asemenea este o finanțare CNI pentru o creșă nouă. Sunt aduse și mobilierul școlar, plus materialele sportive pentru școală, mai urmează dotările IT.