Ştirile care ne-au scăpat în minivacanţă, vitale de altfel

Mai ştiţi cum ne-a scăpat ştirea că ucrainenii au făcut precum israelienii, în loc de pagere au vândut ruşilor căşti pentru drone care au sărit în aer cu tot cu capetele operatorilor? Iar am ratat ştiri, ocupaţi cu mielul, brânza, „transmisiunile” live de pe la chermeze, făcute de virtuoşii jurnalişti ai Patriei. „Paşte ca-n poveşti la…”…ţi se face rău de atâta virtuozitate. Dar am ratat ştiri serioase? Noi zicem că da. Cu bătaie lungă.

Pe 18 aprilie, trupele ruseşti care cică nu mai atacau au încercat două ofensive, una în Zaporoje şi alta la Pokrovsk. În două ore au pierdut un batalion, 703 morţi şi răniţi, plus 26 de blindate, artilerie, drone etc. Convorbiri telefonice interceptate între soldaţi ruşi şi cei de-acasă arată că sunt subnutriţi, au mâncat câini şi medicamente, de foame! Banca Centrală a Rusiei face previziuni sumbre în ce priveşte economia ţării dacă mai scade preţul petrolului…iar el scade şi scade. La 49 de dolari/baril, economia Rusiei implodează.

Noii lor prieteni/aliaţi, americanii, continuă şirul deciziilor delirante: se anulează habitatul de protecţie a speciilor pe cale de dispariţie. S-a oprit finanţarea unui imens proiect de câmp de eoliene de pe coastele New Yorkului, fără nicio explicaţie. Angajaţii serviciului de Apărare Digitală din SUA îşi dau demisiile în comun, întreaga echipă, din cauza presiunilor. Fiscul american, celebrul IRS, o instituţie de forţă, va concedia 20.000 de angajaţi. Departamentul de Stat înfiinţează prin ordin prezidenţial o secţie pentru primirea de informaţii despre „convingeri şi atitudini anticreştine”. În timp ce taie finanţări la Harvard… asta în timp ce, în premieră, din 83 milioane de germani, 39 de milioane s-au declarat fără religie. Habar nu au de existenţa CRINK, alianţa China-Rusia-Iran-Coreea de Nord împotriva sancţiunilor şi a tarifelor. Habar nu au! În schimb, predicatorii de TV şi de podcasturi vorbesc deja de nevoia unui Papă în stil Trump! Serios! MAGA-catolici!

Între timp, India şi Pakistanul au cunoscut un val de căldură uriaş, cu temperaturi până la 49 de grade Celsius. Apropo de Soare. Un expert în fotovoltaice din SUA, fost angajat al PowerCorp, spune că jumătate din sistemele instalate înainte de 2016 nu vor mai prinde anul 2030 funcţionale, ele nu rezistă nici 10 ani din cei 25 promiși. Invertoarele cedează, cablajul şi infrastructura nu au fost proiectate pentru expunere de 25 de ani, iar mentenanţa tinde spre zero. Între timp, SUA impune taxe vamale de 3500% (!!!) la importurile de panouri solare din 4 ţări asiatice…

Apropo de cealaltă faţă a energiei, cea maro, nu verde… Conform raportului Carbon Majors, jumătate din emisiile de dioxid de carbon la nivel global provin de la 36 de companii de combustibili fosili, gen Gazprom, Shell, ExxonMobil, Saudi Aramco, Coal India etc. Adică cele mai bogate şi mai influente companii mondiale. Iar aurul ajunge la un preţ nemaivăzut, la aproape 4.000 de dolari uncia, cel mai clar semn de criză, când investitorii se pun la rece cu bani cu tot. China cumpără aur masiv, inclusiv de pe piaţa nea­gră. Aceeaşi Chină care începe să încetinească producţia şi trimite muncitori pe şomaj, nu mai poate produce pe stoc.

Cât despre ştirile pierdute din lumea Ştiinţei, aia ce nu mai are nicio importanţă de o vreme, cică, universitatea Stanford a descoperit că rocile absorb dioxidul de carbon de 1.000 de ori mai mult ca pădurile, în anume condiţii. Un medicament folosit din anii 50 încoace împotriva viermilor intestinali e considerat brusc un tratament excelent pentru cancerul agresiv de piele. Probabil, dacă întoarcem privirile dinspre Putin, Trump, Vance, Băsescu, Lasconi, aflăm că „există viaţă şi dincolo de Politică”. Şi mai ales dincolo de ecranul Tv.