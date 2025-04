Turism pascal reuşit de Maramureș

Peste aşteptări, spun oficialii şi ofertanţii

Au ”gemut” televiziunile de nefericiri în ce priveşte turismul pascal. Pe Valea Prahovei, în Poiana Braşov şi în alte părţi a fost dezastru. Sigur, de vină sunt toţi ceilalţi, Statul, voucherele, criza, războiul, nu noi. Dar, interesant, Maramureşul nu s-a plâns, de această dată.

“Majoritatea românilor au preferat să facă Paştele acasă. Jumătate din locurile de cazare din mai multe zone au rămas goale” – a titrat ProTv.

Alt exemplu vine din vecini, de la lacul Colibiţa, unde directorul ADI Turism în Bistriţa spune că a fost dezamăgitor acest moment turistic, au rămas locuri libere la pensiuni la Colibiţa. Prima noastră observaţie, atât pentru Colibiţa, cât şi pentru Valea Prahovei, ar fi că acolo preţurile pachetelor au frizat ridicolul. 4.000 lei/sejur de Paşti? În regulă, nu e treaba noastră.

Dar ce s-a petrecut în Maramureş? Întrebăm doi primari de localităţi turistice, ei înşişi având propriile pensiuni.

În Moisei, primarul Grigore Tomoiagă ne spune că acolo chiar au fost turişti: ”S-a văzut la biserică, la slujbă, era plin de turişti. Poate că nu s-a umplut la capacitate, dar am avut peste 250 de turişti în localitate, zic eu. Chiar nu a fost de­loc cum am văzut pe la Tv”.

În Ocna Şugatag, primarul Ioan Oanea ne dă şi o explicaţie logică: “Păi în primul rând să vorbim despre preţuri. Aici s-a mers pe preţurile de anul trecut. Cazare şi masă la 450-500 lei de persoană”.

În Breb a fost aproape plin iar la Ocna undeva la 60-70%. Putem spune că am avut 80% grad de umplere la pensiuni. Şi ştiţi ceva? Tot despre preţuri vorbind…s-au făcut deja rezervări pentru Crăciun, de către persoane care s-au simţit bine aici. Şi ia ghiciţi…La acelaşi preţ – 500 lei/persoană.

Am aflat astfel şi secretul turismului funcţional în Maramureş. Evident că au existat şi oferte mai scumpe, în funcţie de ofertă. Dar cel puţin, de această dată, prin modestie, Maramureşul a reuşit să vadă turiştii la ochi, spre deosebire de alte zone ale ţării.