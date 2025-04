CJ Maramureş doreşte suspendarea activităţii unei instituţii subordonate!

Organizaţia de Management al Destinaţiei Judeţene Maramureş, instituţie aflată sub tutela Consiliului Judeţean, este în atenţia conducerii judeţene după ce acolo s-au constatat mai multe abateri financiare.

În aceste condiţii, şeful administraţiei judeţene a propus legislativului CJ suspendarea activității OMD pentru acest an şi reorganizarea ei.

”Stop risipei! Începem să reparăm ce s-a făcut greșit! OMD Maramureș, o instituție înființată în 2022 de Consiliul Județean, a devenit, în ultimul an, un simbol al risipei și haosului bugetar. Am evitat să mă pronunț până nu am avut toate datele, dar am trimis Corpul de Control al Președintelui, iar concluziile raportului sunt dezastruoase. Cu o alocare de 5 milioane lei în 2024, OMD a reușit «performanța» de a acumula datorii de peste 1,2 milioane lei, de a încheia contracte fără acoperire bugetară și de a ajunge în procese cu instituții emblematice. În paralel, doar în 2024, cheltuielile salariale au fost de 1,5 milioane lei pentru o echipă de 7-8 persoane. Directorul? Salariu net de 15.000 lei, plus abonamente, diurne, mașină în leasing și alte beneficii. Dacă am menține această structură în viață, în 2025 am ajunge să cheltuim aproape 3 milioane de lei doar pentru salarii și datorii, fără niciun proiect de promovare, fără niciun rezultat. Asta nu este ceea ce le-am promis maramureșenilor. Noi nu am venit aici ca să gestionăm state de plată, ci să deschidem șantiere, să facem drumuri, să pornim parcurile de specializare inteligentă, să dezvoltăm județul! De aceea, am propus colegilor consilieri suspendarea activității OMD pentru acest an, preluarea atribuțiilor de către Biroul de Turism al Consiliului Județean, plata datoriilor din urmă și reorganizarea completă a instituției în 2026 – cu alte obiective, altă viziune, altă echipă. OMD trebuie să lucreze pentru turism, nu pentru imagine, să aducă la aceeași masă pensiunile, agențiile, restaurantele și să construiască politici publice reale, nu să «învârtă mămăliga» la serbări câmpenești pe bani publici. Eu și colegii mei spunem astăzi răspicat: STOP risipei! Investim în viitor, nu în privilegii!” – a explicat președintele Gabriel Zetea.