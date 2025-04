Dan Benga despre dramele din spatele acțiunilor de salvare

Cazul care a pus Maramureșul pe harta mondială

În ultima ședință a consiliului județean, Dan Benga, managerul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș a făcut o scurtă prezentare a activită­ții acestei instituții și a vorbit despre intervențiile la care sunt solicitați.

”Anul trecut am avut 360 de intervenții în județul Maramureş. Au fost atât pe perioada iernii, cât și pe perioada anotimpului cald. În urma celor 360 de intervenții am avut 477 de persoane salvate. Au fost diferite acțiuni de salvare. Dintre cele mai ușoare, dacă putem să le spunem așa, pe pârtiile de schi cu genunchiul, ligamente, până la acțiuni foarte grele, inclusiv pe pârtiile de schi am avut o fractură de femur cu o secționare a tijei și trebuit să preluăm cazul. Nu am avut elicopter, deși am făcut solicitare. Omul trăiește, este bine astăzi. Am avut 12 intervenții aero anul trecut, ceea ce denotă foarte clar dimensiunea și gradul de risc al intervențiilor pe care le desfășuram, mai ales în Munții Maramureșului și în Munții Rodnei. De asemenea, am participat, ca resursă de sprijin, la 12 acțiuni de stingere a incendiilor în Maramureș, cu dronele din dotare și pentru a duce echipamente sau oameni în zonele afectate” – a declarat Dan Benga.

Un subiect sensibil a fost cel al războiului din Ucraina. Salvatorii montani văd de aproape dramele prin care trec tinerii care fug din calea conflictului armat și au subliniat faptul că nu se dau în lături de la nimic pentru a salva vieți. Acești tineri ajung în munți neechipați și fără provizii, pentru a nu trezi suspiciunea grănicerilor. Dar muntele nu-i iartă pe cei nepregătiți.

”În privința războiului din Ucraina, până în momentul acesta avem peste 212 de acțiuni de salvare (NR: 24 aprilie), din care am salvat până astăzi (n. red. 24 aprilie), 277 de cetățeni ucraineni salvați și 12 predați la medicina legală. Anul trecut am avut decedate 11 persoane. Avem 7 persoane dispărute pe care va trebui să le recuperăm după ce trece zăpada. Este o tragedie tot ceea ce se întâmplă peste graniță. Au fost foarte multe voci care ne spuneau să-i mai lăsăm cu ucrainenii. Ei nu pot să vină echipați, pentru că, la mai puțin de 5 km de frontieră, dacă sunt prinși echipați, sunt duși direct pe front. Nu-și iau provizii, pentru că habar nu au ce-i așteaptă. Sunt unii care petrec 8-10 zile prin munți, fără provizii și vin la limita extremă a existenței lor. Am scos în decembrie un tânăr care astăzi trăiește, avea 30,4 grade temperatura corpului. A trebuit să-i facem compresii toracice în munte, să-l resuscităm, nu am avut elicopter, a durat vreo 10 ore coborârea. Am avut un băiat, cel cu pisica, în urma căruia inclusiv agențiile de presă internaționale au aflat unde este Maramureșul pe hartă. A venit inclusiv vicepreședintele celei mai mari televiziuni din Japonia pentru un interviu și pentru a se arăta recunoscători pentru ce facem pentru comunitatea din Ucraina. Băiatul cu pisica a stat 11 zile în munți. Dacă nu-l scoteam în noaptea respectivă murea, pentru că era hipotermic, nemâncat de 4 zile și am reușit să-l scoatem 410 metri, în 7 ore și jumătate! Era o pantă de 52 de grade, nu puteam să stăm în picioare, am tras de el și cu dinții și am reușit să-l salvăm. Nu ne dăm în lături de la nimic. Este răsplata faptului că ne sprijiniți și sperăm să continuați acest sprijin. Avem nevoie de oameni, suntem dosar 18 salvatori montani angajați. Prin comparație serviciul din Tirol care acoperă 2.500 km pătrați, jumătate din suprafața județului nostru, și au peste 1.100 de oameni, foarte mulți angajați și foarte mulți voluntari. Noi suntem 18 angajați și 32 de voluntari” – a mai explicat Dan Benga.