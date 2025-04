O economie ca-n război, iar Statul „doarme pe el”

Nu se poate spune altfel și gata… Statul doarme pe el. Nu e cea mai elegantă exprimare, dar amorțit de miza alegerilor, Statul a pus la sertar toate reformele și așteaptă să vadă cine-ce-cum conduce România în următorii ani. Și-n ce direcție. Numai că până atunci, riscăm să semănăm vânt să culegem furtună. Cum de ce? Facem jaloane printre știri și aflăm.

România și-ar mări armata la 100.000 de ostași da’ n-are atuuri, nu mai are nevoie „decât de” 35.000, cum ar veni avem 2/3, din care jumătate generali. Și nici mari speranțe pentru generațiile care vin nu sunt, cât timp anul trecut s-au născut sub 150.000 de copii, comparativ cu anul 1925 când s-au născut 500.000…

Statul a crescut vârsta de pensionare pentru magistrați, știți de ce, pentru blocada UE la banii PNRR, iar răspunsul CSM e delirant: „Evidentă contradicție cu principiul independenței justiției!” Pe șleau, suntem independenți numai dacă ne putem pensiona la 50 de ani. Păi așa… putem și NOI să nu mai plătim taxe și impozite, să nu mai contribuim la CAS, CASS ETC, pentru că ne încalcă independența?

Dar Statul de care vorbeam, ocupat cu alte cele, aparent trebuie scuturat cu adevăruri. FMI a refăcut calculele pentru România și spune că populația ne va mai scădea cu un milion, de la cele 20 de milioane în fals de la recensământ. Altă știre spune că avem în țară 2,5 milioane de locuințe goale, în timp ce se construiește oarecum fără urmă de logică, semn că ceva ne scapă din piața imo­biliară. Datoria va crește la 75% din PIB și creșterea economică a reintrat în viteza întâi. Ce Tigru European visați?

România a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit din UE, de 9,3% din PIB, după noi vine Polonia cu 6,6%, apoi Franța cu minus 5,8%. Știți ce spun economiștii, cine are deficit de 10%? Țările aflate în război… Ori noi, da, suntem de aproape o jumătate de an în război intern, între noi și noi. Vestea bună e că rușii nu ne vor duce să ne rupem șalele la cules de sparanghel, cel mult la „fructul lor național”, cartoful, alimentul minune pe care îl poți și bea, și mânca… La noi în schimb, una din puținele categorii de alimente la care am avea excedent, carnea de oaie, după ce că avem interdicție în UE până în septembrie (Marea Britanie a interzis inclusiv brânza…), s-a vândut de Paști la prețuri ce sfidează ridicolul, la 45-50 lei/kilogram, către prețul vitei Angus și al păstrăvului. Zău așa… v-ați îmbogățit de Paști, stimați oieri?

Dar să revenim la oile noastre politice. Că-s mai mândre și mai cornute. Statul de exemplu, cel care anunță Trenulețe, dar nu le aplică, ba dă liber la angajări, vezi anunțul Asociației Funcționarilor Publici.

Între timp, deficitul bugetar a fost de 30 miliarde lei, adică 1,58% din PIB, după primele 2 luni. S-au promis creșteri de pensii, care înseamnă un efort de 100 milioane euro lunar, bani care, atenție, NU EXISTĂ!!!

Avem totuși un excedent, dacă întrebați oficialitățile, acela ar fi la… urși! Cică i-au numărat cu metode moderne ADN pe care nu vor să ni le destăinuie, probabil ca să nu facă urșii (români și ei, nu?) șmecherii și să eludeze următoarea numărătoare. Cică în loc de 4.000 de urși, avem între 10.419 și 12.770, o marjă/plajă de eroare absolut haioasă. Deci li s-a luat sânge… făcut ADN-ul…și-s între 10.000-12.000. Un patriot adevărat ar propune să-i mâncăm noi pe ei, înainte să ne mănânce ei pe noi, nu?

În fine, candidații. Unii nici măcar nu mai promit nimic, doar se atacă reciproc. Un fost s-a trezit din ce s-o fi trezit și amenință cu dezvăluiri, cât să se vadă la TV. Iar cei ce promit, aberează. Unul zice că va schimba politica externă din temelii. Clar.

Pentru prima dată în istorie, prin permutări necunoscute nouă precum numărătoarea de urși, vom sta la masa învingătorilor, nu în meniu. Noi, cei cu inflație ca de război, cu populație în scădere, cu decrețeii și cu minoritarii ce vor deveni majoritari. Vai de cozonacul nostru, sau cum (ne) zicea latinul Traian, „Vae victis”!