Primarul din Borşa, în conducerea CDR-ADR Nord-Vest

Sorin Timiș va reprezenta orașele într-un organism important de finanțare a proiectelor în regiunea noastră. A participat la prima ședință în această calitate.

”Ziua de miercuri am petrecut-o muncind: am participat la prima ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a ADR Nord – Vest Cluj-Napoca, după ce în luna februarie am fost ales ca reprezentant al primarilor de orașe din Maramureș. La întâlnire au fost adoptate execuția bugetară a anului precedent și s-au stabilit direcțiile pentru noile finanțări ce vor fi puse la dispoziție în ciclul de finanțare 2027- 2035” – a spus Ion Sorin Timiş.