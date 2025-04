Șantierele continuă în Baia Mare!

Execuţia unei investiţii extrem de importante pentru micuţii oraşului este în plină desfăşurare, iar constructorul se grăbeşte să finalizeze lucrările cât mai repede posibil. Este vorba de construirea unei creşe moderne.

De asemenea, lucrările la alte proiecte sunt acum în licitaţie publică, aşteptându-şi câştigătorii.

”Una dintre cele mai importante investiții pe care le derulăm, Creșa mare, începe să prindă contur. Faptul că avem constant nevoie de locuri pentru antepreșcolari nu este, pentru mine, o provocare. Ci o bucurie imensă! Copiii sunt temelia viitorului acestui oraș, motivul pentru care ne străduim să îmbunătățim și să evoluăm, iar eu sunt hotărât să găsesc soluții pentru nevoile lor și ale părinților din Baia Mare. Am verificat zilele trecute stadiul lucrărilor de la Creșa Mare care va găzdui, odată finalizată, aproximativ 110 copilași, în condiții demne de un municipiu reședință de județ. Ca o remarcă personală, am observat că avem o competiție acerbă între constructorul Creșei Mici și cel de aici, în încercarea de a finaliza primul lucrarea. Asta vreau să văd în Baia Mare! Profesionalism și calitate, seriozitate și rapiditate! În paralel, dacă tot vorbim despre Creșa Mare, am demarat deja procedura de achiziție publică pentru execuția proiectului de prelungire a străzii Gării până în Bulevardul Unirii. Strada pe care se află creșa în șantier și pe care vom începe să o construim cât mai curând posibil” – a spus primarul Doru Dăncuş.