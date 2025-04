Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană

Ca s-o înțelegi pe Mida Malena, trebuie s-o cunoști și s-o asculți: ”Mi-am dat demisia dintr-o viață care nu mă mai încăpea. Am pus câteva haine într-un rucsac și am plecat. Nu aveam nici plan, nici hartă. Doar un vis. Și visul m-a ținut de mână până în Asia. Când am scris aceste cărți, nici nu visam că vor fi lansate acasă, în Baia Mare. Aventura cunoașterii a început cu 30 de zile în Filipine… și a continuat cu încă 626 de zile în jurul lumii”.

Marți, 29 aprilie, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, din Baia Mare, ora 15, Mida Malena ne va spune povestea din spatele cărților: ”O zi de care să-ți amintești” și ”Zile și nopți de Vietnam. Bucăți dintr-un suflet nomad”. Alături de ea, Daniela Flavia Mone, facilitator Constelații familiale și Viorica Pârja.