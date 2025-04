Psihologii, priviți cu reticență de unii pacienți

Mersul la psiholog este în continuare privit cu reticență de unii maramureșeni. Pe de o parte, există categoria care consideră că psihologul nu are nicio putere de a oferi ajutor, iar pe de altă parte, avem categoria care vine cu așteptări nerealiste, chiar din primele ședințe.

”Din păcate, încă sunt multe mituri legate de actul psihoterapeutic. Ba suntem priviți ca vrăjitori/ atotputernici, ba ca și cum nu avem niciun fel de competențe în a ajuta/a oferi suport. Niciuna dintre cele două nu este reală. Suntem oameni, cu calități și defecte, dar «antrenați» ani de zile în această direcție a ajutorului și sprijinului dat oamenilor. Un psihoterapeut are 10 ani de pregătire: 3 de facultate, 2 de master și o formare într-o anumită formă de psihoterapie, care durează aproximativ 5 ani. Apoi multe cursuri, anual. Și dezvoltarea noastră, continuă. Uneori oamenii se așteaptă la rezultate spectaculoase din primele ședințe, ceea ce e total nerealist. În plus, e posibil să nu găsească din prima încercare psihologul, omul potrivit și în această situație, își pot pierde încrederea. Mereu le spun: «La psiholog e ca-n dragoste, ori ne potrivim, ori nu ne potrivim. Nu putem forța conexiunea». Totuși, dincolo de toate acestea, există o deschidere din ce în ce mai mare către psihologi. Oamenii vin uneori de bună voie, fără a fi neapărat într-o criză, alteori împinși de disconfortul imens cu care se confruntă. Atacurile de panică sunt cel mai bun exemplu în acest sens” – a declarat Ela Balaj, psiholog din Baia Mare.

Încă de la primele interacțiuni cu pacienții, este important să fie clar definite atribuțiile psihologului, deoarece unii nu cunosc diferențele între psiholog și psihiatru, spre exemplu. În cazurile în care nu există o potrivire între psiholog și pacienți, cei din urmă renunță și caută alternative.

”De la prima ședință le spun oamenilor care sunt specialiștii în sănătate mentală: psihiatru, psiholog, psihoterapeut și diferențele dintre ei; cât de importantă este relația terapeutică și că pot să își dea seama de potrivire sau nepotrivire în 3-4 ședințe; cum se desfășoară o ședință, frecvența, durata etc.; cât e de important să li se potrivească stilul meu terapeutic, nondirectiv, în principiu; de asemenea că e vital să simtă că au încredere în mine și că se pot deschide. Le mai spun că nu e niciun fel de supărare dacă simt că nu îi pot ajuta și că, pentru mine, acesta este cel mai important aspect al muncii mele: ca ei să se dezvolte, să fie bine. Astfel, dacă rezonăm și își doresc, încrederea vine de la sine. Personal, nu mi-e greu deloc să le câștig încrederea. Cei potriviți rămân în terapie, ceilalți renunță încă din primele ședințe, prima sau a doua. În general, cei ce vin spre mine îmi sunt și le sunt potrivită” – mai mărturisește Ela Balaj.