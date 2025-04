Elevii merituoşi din Borşa vor primi o excursie plătită de… primar!

Ioan Sorin Timiș a anunţat că a avut câştig de cauză într-un proces legat de retrocedările de terenuri, iar banii obţinuţi îi va folosi pentru a recompensa elevii de nota 10!

”De când sunt primar al orașului Borșa am fost îmbrâncit, înjurat, scuipat, jignit și denigrat în toate felurile, totul pentru că am apărat ce este al borșenilor: pădurea! Am întors de fiecare dată și celălalt obraz și am lăsat Justiția să decidă pentru că de fiecare dată adevărul iese la suprafață și așa s-a întâmplat și acum. Magistrații Tribunalului Maramureș mi-au dat câștig de cauză și l-au obligat pe deputatul Tiberiu-Nicolae Boșutar la plata a 10.000 lei, pe lângă alți 10.000 lei dintr-un alt dosar, pentru faptul că m-a jignit la înfățișările pe care le-am avut în Dosarul Retrocedării pe care Primăria Borșa îl are de 30 de ani cu Composesoratul Borșa. Toți banii obținuți ca daune morale vor rămâne la copiii din Bor­șa. Elevii borșeni care vor absolvi în acest an cu media 10 vor primi cadou o excursie la Budapesta și la Viena!” – a precizat primarul Ion Sorin Timiş.