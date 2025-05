Paula Seling, cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare

Aleşii băimăreni au decis, ieri, acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare pentru artista Paula Seling „în semn de recunoaștere pentru cariera sa muzicală de excepție, profesionalismul și contribuția sa excepțională la promovarea orașului pe plan național și internațional, fiind un veritabil ambasador al valorilor autentice”. În palmaresul său muzical figurează printre altele: trofeul Mamaia (1997) (cu piesa Prin ochii tăi pot visa) și Trofeul Cerbul de Aur de la Brașov (2002) (cu piesele Noapte caldă și That old devil called love). A reprezentat România la concursul muzical Eurovision 2010, unde a obținut locul 3, în duet cu Ovi, cu piesa Playing with fire și la Eurovision 2014, unde a obținut locul 12, în duet cu Ovi, cu piesa Miracle. A mai fost declarată cea mai bună voce feminină din România la Premiile Industriei Muzicale Românești (2002); cea mai bună artistă într-un videoclip la Video Music Awards MTV România (2002).