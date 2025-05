În Sighetu Marmaţiei începe reabilitarea clădirii cinematografului şi a Muzeului Maramureşan

Start la lucrări într-un proiect mult aşteptat de către sigheteni. Este vorba despre reabilitarea unui imobil simbol al oraşului. Investiţia se face din bugetul propriu al primăriei.

„Astăzi am făcut un pas important pentru valorificarea și conservarea patrimoniului nostru local: am predat oficial amplasamentul către constructor și am semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea clădirii Cinematografului Mara și a Muzeului Maramureșan”, a spus Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighet. Lucrările care urmează să fie executate includ: reparații la învelitoare, turle și scări de acces. Aceste intervenții sunt esențiale pentru a reda clădirii siguranța, funcționalitatea și frumusețea pe care le merită.

Cinematograful Mara și Muzeul Maramureșan nu sunt doar repere arhitecturale, ci și simboluri culturale ale orașului. „Ne dorim ca prin aceste lucrări să creăm un spațiu demn de istoria și identitatea Sighetului”, a mai precizat edilul. Valoarea lucrărilor este de 371.000 lei, bani alocați din bugetul local.