Raliul Maramureșului 2025 are loc la final de mai

A doua etapă a Campionatului Național de Raliuri Winner Rally 2025, Raliul Maramureșului, se va desfășura în 23 și 24 mai.

Este una dintre cele mai vechi competiții automobilistice de la noi din țară, anul acesta organizându-se a 54-a ediție a unei etape de raliu pe meleaguri maramureșene. De-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri: Raliul Castanilor, Raliul Dunării, Raliul României, Raliul Siromex și, bineînțeles, Raliul Maramureșului.

În fiecare an, echipa organizatoare încearcă să aducă noutăți, să dezvolte această competiție, atât în ceea ce privește programul, cât și în plan sportiv. Anul trecut, pentru prima oară în istoria Campionatului Național de Raliuri, s-a desfășurat o probă superspecială la Sighetu Marmației, probă care a adunat un public foarte numeros. Tot ca o noutate, întoarcerea spre Baia Mare, proba Mara, a fost parcursă în regim de noapte.

Ediția 2025 adaugă o nouă zonă a județului pe harta raliurilor: frumoasele dealuri din jurul localității Fărcașa. Astfel, competiția traversează trei “țări”, trei regiuni istorice ale Maramureșului: Țara Maramureșului, Țara Codrului și Țara Chioarului. O altă noutate în acest an este transformarea Bulevardului Unirii din Baia Mare, zona dintre Catedrala Ortodoxă și Hotel Mara într-o zonă a motorsportului: Parc Service, Start Festiv, activități de promovare, toate într-un singur loc.

Raliul Maramureșului 2025 propune, în două zile de concurs, zece probe speciale, însumând 125 de kilometri. Două dintre acestea vor fi probe spectacol, una în Sighetu Marmației și una în Baia Mare.

Prima zi programează trei speciale care se îndreaptă spre Țara Maramureșului, până în capitala acestei regiuni de poveste, Sighetu Marmației. Celebra probă care traversează Munții Gutâi se parcurge în ambele sensuri: PS 1, Gutin, dinspre Baia Sprie spre Mara și întoarcerea, PS 3, Mara, probă care se va parcurge și în 2025 la lumina farurilor. Între ele se va desfășura superspeciala din centrul Sighetului. În ziua a doua vor fi șase probe speciale, una dintre ele în premieră, precum și încă o superspecială, de această dată în Baia Mare, la Value Centre.