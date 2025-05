Am votat „împotriva Sistemului”. Bun. No amu-i amu’!

Am stat să rumegăm rezultatele votului românilor la alegerile prezidențiale. Sigur, vin analiștii să ne explice cât și unde am greșit și cât e de prost poporul. Nu-i adevărat! Dacă vă uitați bine de tot la rezultate și la cei doi finaliști, în ambele cazuri sunt voturi împotriva actualei clase politice. „A Sistemului”. Și unii, și alții nu mai vor să audă de actuala clasă politică. Au votat ca atare.

Unu’ la mână, votul așa-zis suveranist masiv. E foarte simplu să arunci cu noroi și să spui că oamenii au fost păcăliți, Tik-tocați, n-au cultură politică. Dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, e foarte clar că a fost un vot de revoltă, de protest. Nu toți din cei care au votat așa vor afară din UE, din NATO, vor cu rusul sau cu MAGA. Habar nu au mulți de peisajul geopolitic, ori nu-i interesează. E și o mare realizare a programului fostului președinte tăcut, cel cu “România educată”, hai s-o spunem și așa. E și o victorie a Diasporei care a votat așa din frustrare, nu din alte motive. Ei n-au votat să aibă “o țară ca afară”. Au vrut să demonstreze că pot conta. Au reușit. Acum rămâne să vedem ce vrea de fapt George Simion, că pare a nu-i fi clar nici lui: turul doi înapoi, sceptrul de președinte, pe Georgescu premier, în UE, în afară, cu ursul sau cu vulturul. Apoi, trebuie să se decidă dacă vrea să vorbească cu noi prin videouri făcute în anume cameră de lectură, cu simboluri mov, sau iese și ne spune ce vrea, când se decide.

Celălalt vot câștigător a fost dat calculat, sec, matematic. Tot anti-Sistem cumva, deși la fel de matematic trebuia gândit de la început că omul e de bună-credință, dar are susținere politică ce tinde spre zero. Partidele și candidații pierzători sunt gata să-l sfâșie, deși interesul era declarat ca fiind unul comun. E clar că fără susținerea partidelor, Nicușor nu are nici cea mai mică șansă la acest moment. Ori ei sunt puși pe negociere. El nu prea, fără să-și trădeze electoratul ce l-a adus aici. Grea problemă de matematică, s-ar putea rezolva eventual doar prin reducere la absurd. Foarte dificil.

Ceilalți? Crin a primit doar voturile cerute de partide, nu sunt voturile sale, pe fond de feblețe. Ponta a reușit să mai dezbine o dată tot ce-a putut, partid, dreapta, stânga, tot. O performanță mare, ce-i drept, demnă de un Machiavelli. Elena Lasconi a reușit să cadă în totală dizgrație, dacă e să considerăm c-a ieșit pe locul 5 și-n propriul oraș unde e primar. Atât de mult au ajutat-o abordarea cu tupeu, la per tu, răgușeala, lipsa de viziune de ansamblu. Și urmează pleiada de candidați de sub 1%. O mare dezamăgire a fost Funeriu, care a arătat un ego uriaș, nici nu se ascundea, așa cum a făcut-o anterior Geoană. Ceilalți? Să fim serioși. Dar s-a văzut rezultatul unei candidaturi fără public țintă, fără program politic, doar pe aceleași teme. Aici n-a mai func­ționat votul anti-Sistem pentru că ei, candidații, nu erau credibili c-ar avea forța de a schimba ceva.

În fine, partidele. Cum zicea premierul anul trecut în decembrie? Poporul român să știe că am luat lecția, am înțeles lecția și votul? Zero. Nimic. În continuare, au abordat problema cu atitudinea “hai să-i facem”, că suntem băieți deștepți, o forță. Toate partidele s-au comportat jalnic. Unii nu și-au susținut propriul candidat. Unii au jucat la două capete, cum au mai făcut și au mai pierdut. Alții s-au certat în mijlocul campaniei. Unii nu și-au convins propriul electorat minoritar să voteze, deși gemea internetul inclusiv în ziua alegerilor de îndemnuri în limbi minoritare, la vot. Atât de slab comportament al partidelor n-am mai avut niciodată. Campanii separate ale celor trei partide la putere făcute aceluiași candidat? Zău așa… de-un ridicol absolut. Cu mesaj subliminal pe măsură. USR fragmentat și fără forța de a transmite un mesaj coerent de susținere sau de NEsusținere. Cel puțin AUR au dat înainte cu cartea țintită spre alegători anume, spre cei nemulțumiți care vor să conteze. O minimă consecvență. Am vrea să-i aflăm pe cei care au coordonat campania lui Simion, de departe au fost cei mai pregătiți. Indiferent de ce nație sunt și cum salută, civil, cazon sau ca acum 70 de ani.

Și-acum, poporul. Am înțeles cum ați votat și respectăm. Indiferent de rezultat. Ce vă rugăm e să fiți consecvenți. Pentru că da, ați spus ce vreți. Acum singura problemă e că Parlamentul, Guvernul, instituțiile Statului au o anume configurație, aia ce vă displace Dvs. De credeți cumva că “au înțeles iar mesajul”, sunteți puerili. Vor lupta pentru putere până la ultima suflare. Și aici începe Marea Politică, cea care nouă ne scapă. Cine cu cine se aliază? Cine cu cine face următorul Sistem? Cine ia măsurile economice dure? Noi de bunăvoie sau Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană? Cu degetele NOASTRE strânse la ușă, nu ale politicienilor?