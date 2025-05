Campanie DSP Maramureș • Părinții, sfătuiți să-și țină adolescenții departe de alcool

Direcția de Sănătate Publică Maramureș derulează, în perioada mai-iunie, Campania Națională de Prevenție a Consumului de Alcool „Fii tu însuți! Nu ai nevoie de alcool!”

Aceasta are drept scop creșterea nivelului de informare și conștientizare a adolescenților, părinților și populației generale privind impactul negativ pe care consumul de alcool îl are asupra sănătății și vieții. Printre cei mai vulnerabili în fața consumului de alcool se numără adolescenții și tinerii, motiv pentru care părinții sunt sfătuiți să întârzie cât de mult debutul consumului de băuturi alcoolice.

„Consumul de alcool crește riscul de cancer de cavitate bucală, faringe, esofag, ficat, colo-rectal și sân, și are efecte adverse asupra aparatului cardio-vascular și aparatului digestiv. Alcoolul este o substanță care poate să provoace adicție, iar adolescenții și adulții tineri au riscul cel mai ridicat de a fi afectați pe termen lung. Tinerii care consumă alcool au un risc de 4 ori mai mare de a deveni dependenți de alcool la vârsta adultă. În ciuda efectelor negative, alcoolul continuă să fie una dintre substanțele psihoactive utilizate destul de mult, iar gradul de acceptare socială a consumului de alcool este unul ridicat. În cadrul acestei campanii lansăm o provocare pentru toți, în special pentru părinți: încercați să nu consumați deloc alcool pe parcursul lunii iunie și deveniți un model pentru copiii dumneavoastră!” – spun oficialii DSP.

Nu există o cantitate de alcool recomandată sau care să fie considerată sigură pentru sănătate, motiv pentru care astfel de băuturi trebuie evitate la orice vârstă.

„Consumul de alcool este periculos pentru adolescenți. Cu cât adolescenții întârzie debutul consumului de alcool, cu atât sunt mai puțin expuși riscurilor asociate acestuia. De aceea, este esențial ca părinții să-și ajute copiii în alegerea de a NU consuma alcool. Intervenția timpurie a părinților poate preveni problemele legate de alcool la adolescenți. Adolescenții trebuie de asemenea să fie informați despre riscuri și trebuie sprijiniți pentru a face alegeri sănătoase. Întrucât nu există un nivel de consum de alcool considerat sigur pentru sănătate, este recomandată evitarea acestuia, indiferent de vârstă” – mai explică reprezentanții DSP.

Consumul mediu anual de alcool în România este ridicat, situându-se la 10,3 litri alcool pur pe cap de locuitor în 2023.