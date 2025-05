Fight for Animals nu mai preia animale

Asociația Fight for Animals a anunțat că nu mai are puterea și capacitatea de a prelua noi animale. Eforturile depuse pentru a salva numeroase suflete nevinovate sunt extrem de mari, iar capacitățile financiare sunt cu mult depășite, motiv pentru care reprezentanții asociației au fost nevoiţi să ia această decizie.

„Am ajuns în punctul în care spunem și NU. Salvarea unui câine nu înseamnă doar un colț de curte, mai ales că cei mai mulți rămân în grija noastră luni sau chiar ani după ce sunt salvați. Am ajuns aici după nenumărate apeluri de ajutor, în care (cu recunoștință o spunem) aceleași două-trei persoane au fost mereu alături de noi. Și totuși, suntem o comunitate de 10.000 de oameni! Dacă vom vedea mobilizare și vom avea un minim de siguranță că nu suntem singuri, ne vom putea relua activitatea de salvare” – au declarat oficialii asociației.

Persoanele care doresc să susțină activitatea asociației o pot face donând bani:

Beneficiar: ASOCIATIA FIGHT FOR ANIMALS; Cont lei: RO50 BTRL RONC RT05 8898 7801; Cont euro: RO97 BTRL EURC RT05 8898 7801; SWIFT: BTRLRO22; PayPal: fightforanimalsbaiamare@gmail.com; Revolut: 0749718734; BT Pay: Transfer prin IBAN – RO50 BTRL RONC RT05 8898 7801.