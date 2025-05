Școala „Nicolae Iorga”, locul 7 la faza finală

Echipa Școlii „Nicolae Iorga” Baia Mare a câștigat locul I la etapa regională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la baschet, gimnaziu, fete, desfășurată la Oradea, acolo unde campioana din Maramureș a învins reprezentantele județelor Bihor și Satu Mare.

În consecință, băimărencele pregătite de profesor Cristian Șimon au participat la etapa finală din Pitești, unde Școala „Nicolae Iorga” a pierdut jocurile cu campioanele din București, Galați și Câmpina și a câștigat întâlnirea cu gruparea din Suceava, clasându-se pe locul 7.

„A fost o competiție frumoasă, cu un nivel foarte ridicat, majoritatea echipelor provenind de la licee sportive care au clase de baschet. Am reușit să ne ridicăm la valoarea adversarelor, am legat prietenii și am creat amintiri frumoase. A fost o experiență deosebită” – a spus Cristian Șimon.

Componența echipei: Roberta Țuțea (VIII D), Karina Ernyei (VIII D), Sofia Hidegcuti (VII A), Antonia Lupșe (VIII A), Maia Mureșan (VII B), Mihaela Soponar (VII B), Aniela Nica (VIII A), Antonia Kristea (VI B), Sofia Barta (VIII D) și Rihanna Bîrle (VIII A).

Podiumul a fost ocupat de echipele din București, Alba Iulia și Galați.