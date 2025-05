Conferința preoțească de primăvară la Sighetu Marmației

Joi s-a desfășurat la Sighetu Marmației, în Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” ultima conferință preoțească de primăvară din acest an, care a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la care au participat cei 180 de preoți din Protopopiatele Sighet și Vișeu.

Înainte de conferință a fost oficiată, în Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiu, Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, în fruntea unui sobor de preoți.

Conferința de la Sighetu Marmației de fost alcătuită și susținută de Părintele Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniță, consilier eparhial onorific, și a purtat titlul „Aniversarea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic și importanța lui pentru Biserica Ortodoxă azi”.

„„Suntem la ultima conferință preoțească de primăvară în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Mai exact, conferința ultimă întrunește preoțimea din protopopiatele Sighet și Vișeu, 180 de preoți total. Sigur că de fiecare dată, la fiecare conferință, săvârșim, după tradiția statornicită în ultimii ani, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul împreună cu un sobor în jurul Dânsului. Săvârșim, de data aceasta, în Catedrala reprezentativă a Sighetului, Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Aceasta este catedrala și rămân în catedrala Sighetului, care a fost construită în vremuri grele și cu eforturi mari, umilințe și îngrădiri, și totuși s-a construit și a fost sfințită în 1998, eveniment pe care personal l-am organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, deoarece venea la această sfințire veșnicul, vrednicul de pomenire Teoctist, Patriarhul României, împreună cu un sobor de Arhierei. După Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, la care participă, în general, aproape toți preoții, este datoria lor să participe și cum le place credincioșilor preoții să participe la slujbă cât mai mulți și episcopului îi place să participe preoții când săvârșește el Liturghia cu acest prilej. Și după ce săvârșim Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ne deplasăm la fostul palat episcopal, astăzi Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Avem această binecuvântare și bucurie că am reușit să restaurăm acest palat, care a fost dăruit Episcopiei de Guvernul României, Consiliul de Miniștri, pe atunci, și de Regele Carol II, palat care s-a degradat, a fost naționalizat în timpul comunismului și s-a degradat în timp ce a fost desființată și Episcopia. L-am preluat din nou și l-am restaurat prin fonduri europene și a rezultat o clădire emblematică, unică, minunată, dintre cele mai frumoase din Transilvania, care are sală de conferințe la nivel modern, cu translator, are câteva săli muzeu care poartă nume de personalități, are opt săli de expoziție și, desigur, pentru ca să-i dăm importanță și să se vadă că este sub oblăduirea Episcopiei și sub ocrotirea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, a cărui nume i l-am dat, facem conferințele întotdeauna aici, la Sighet, și în Palatul de la Sighet și este o atmosferă de noblețe. Să nu uităm că suntem în Maramureșul voievodal și noblețea și demnitatea și libertatea aici sunt valori incontestabile, nediscutabile și sacre, chiar pentru că sunt daruri de la Dumnezeu. Ne bucurăm că vin toți preoții la conferință și că e un prileji de întâlnire pentru ei, întâlnire pentru că a fost postul cel mare, când au lucrat foarte mult, când au slujit poporului lui Dumnezeu, au mărturisit, au împărtășit și apoi au avut bucuria ca în noaptea de Înviere poporul să răspundă la acest lucru și poporul a umplut incintele bisericilor, milioane de români s-au revărsat din toate colțurile spre Sfintele Altare și a fost Învierea Domnului un praznic împărătesc, minunat, luminat și binecuvântat. Deci, se întâlnesc și își povestesc și eforturile pe care le-au făcut, dar și bucuriile pe care le-au avut. Părintele Profesor Universitar Dr. Viorel Ioniță a alcătuit conferința, este un specialist, este un erudit în istoria Bisericii Universale, o conferință care subliniază aspecte de la împlinirea 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, 325, și mai avem și alte discuții pe lângă această temă, iar conferința din toamnă va fi consacrată desigur Centenarului Patriarhiei Române, așa cum se intitulează și anul omagial în Patriarhia Română, anul acesta. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

În partea a doua a conferinței au fost discutate probleme de ordin administrativ, pastoral, cultural și social-filantropic pe care să le aibă în vedere preoții slujitori.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”