Jurnaliști din Germania, prezenți în Baia Mare

Reprezentanții celui mai prestigios ziar din Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung sunt prezenți în Baia Mare. Au făcut o vizită la primărie, unde l-a ”luat la întrebări” pe edilul Doru Dăncuș.

”Poveștile orașului nostru merită să fie spuse și profit de orice ocazie de a le face cunoscute, în special dincolo de granițe. Am avut parte de o întâlnire specială, care mi-a adus o mândrie aparte ca băimărean, ca primar al acestei comunități. Andreas Mihm, jurnalist al unuia dintre cele mai respectate cotidiane din Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, a venit în capitala Maramureșului să descopere pe viu tot ceea ce ne definește. Cultura noastră, tradițiile, identitatea noastră. Am avut onoarea să îi acord un interviu în care am vorbit despre direcția în care merge Baia Mare, despre proiectele pe care le avem în derulare și despre cum reușim să păstrăm vie moștenirea noastră culturală. Asta în timp ce încercăm să modelăm un oraș tot mai modern și mai conectat la Europa. Am discutat despre istorie, despre turism, despre valorile care ne definesc și despre cultura lemnului în Maramureș” – a declarat Doru Dăncuș.

După interviu a urmat un mic tur al orașului, care s-a concentrat pe Centrul Vechi și Piața Revoluției.

”Am făcut și o scurtă vizită în teren. I-am prezentat Piața Revoluției și proiectul de reabilitare pe care urmează să-l demarăm aici în această vară. Un proiect de suflet pentru mine, pentru că știu ce înseamnă acest loc pentru comunitatea noastră. Am vizitat apoi centrul istoric, respectiv Piața Libertății și Piața Cetății, unde am vorbit despre planurile noastre și despre ce vrem să facem pentru locurile care ne definesc ca oraș, printre care restaurarea clădirilor istorice.

Sunt convins că, prin ochii și cuvintele unui jurnalist de mare experiență, așa cum este Andreas Mihm, Baia Mare și Maramureșul vor ajunge din nou în atenția cititorilor din Europa. Pentru că avem multe de spus, multe de arătat și multe de demonstrat” – a mai punctat Doru Dăncuș.