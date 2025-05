În Gârdani, parc fotovoltaic și speranțe pentru finalizarea canalizării

Comuna are o finanțare câștigată pentru un parc fotovoltaic pe 23 de ari de teren, care ar asigura necesarul comunei, iar locația este o fostă groapă de gunoi sigilată, acum pusă la treabă – ne spune primarul Nelu Dragoș. Frumoasă ironie ecologică!

Totodată, autoritatea locală are speranțe pentru încă o finanțare pentru continuarea canalizării începute… acum 20 de ani.

„Avem făcuți încă 4 kilometri din cei 15 necesari și mai trebuie 3 kilometri. Speranța pentru finanțare este la Ministerul Mediului, de asemenea am vrea să terminăm și ulițele de asfaltat, cu un drum” – ne spune primarul.