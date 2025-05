PAMFLET ☺ Alegem până ne ies ochii

Sperăm că nu mai anulați ceva, s-o luăm de la început. C-om ajunge ca bulgarii, ne-om face shopping-ul printre alegeri. Uite că de când nu ne-am mai ironizat pe-aici am ales. Cum necum, am ales.

Acum important e să fim consecvenți, care cu ce, cu cine. Ce ne interesează pe noi e că a renăscut măreața bășcălie neaoșă. Ne lipsea. Cum dă de bai românul, stă un pic, cugetă, suflecă mâinile și…se apucă de bășcălie, de miștocărit. Nimeni nu ne bate la a face mișto, mai ales de noi înșine. Sigur că undeva la final va trebui să bem o bere împreună, să dăm mână cu mână, cei de nația română. Dar acum nu-i chip. Suntem ba soroșiști și globaliști și vânduți, ba inculți, fără dinți, asistați. Ba diasporeni care… cenzurăm și cenzurăm și cenzurăm. „Haideți acasă/Dacă vă pasă!”, ar fi îndemnul firesc. Nu ne faceți nouă „dreptate” de la umbra BigBen-ului, de sub Tour Eiffel. Las că ne ducem noi singuri sărăcia și nevoile și neamul. Dacă ai casă în roșu în satul tău natal nu înseamnă că ești investitor strategic, asta te-au mințit politicienii cu caracter murdar care îți cerșeau votul. Atâta ți-au spus că ești investitor strategic până ai crezut. Nu. Investitorul aduce bani cu care face locuri de muncă și creează bunăstare dând servicii, salarii. Hai c-am lămurit-o și asta, nu de altceva, dar tot citim mesaje războinice de răzbunare Și de la români adevărați în carne și oase, nu doar de la Ro-boți.

Despre candidați ce să zicem? Păi bășcălia neaoșă, ce altceva?

„Alegerile astea sunt cele mai simple din câte au fost vreodată. Alegi omul de la care copiai temele sau alegi omul care îți lua sandviciul. E atât de simplu…”. „Ai promis că mă agresezi sexual…/A fost o formă de marketing”. „Pe 18 mai se joacă finala România vs Curcubeu. 7 iunie, anul Rusaliilor, marș LGBTQ aprobat de Mucușor.” Da? Să ne înțelegem. Iar la promisiunea făcută de un candidat la o agenție străină de știri că aduce legendarul turul doi înapoi, un comentariu în romgleză gen „They will bring back o laie” face toți banii. Cam așa stăm cu poporul. Cu partidele? Doamne feri și apără-ne de ei! S-ar poziționa ei, da’ nu-i lasă egoul. Ar ține și nu prea cu unu și cu altul.

Cel mai simpatic e Ponta care ar negocia cu toți doar că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu el. Cel mai ne-simpatic, de ne permiteți uciderea limbii române, că doar o face tot poporul, e Crin care s-a trezit brusc vorbind și iar s-a pus în mijlocul ecuației. Toți estem proști, dom’le, toți! El nu, a venit doar să ne salveze. Somnoroase păsărele. Sigur, ai lui s-au reorientat rapid, ceea ce aparent îl deranjează, dar vedeți dvs, C’est la vie, cum ar zice rusul la Paris, din tanc!

Măcar avem ziua noastră. Habemus papa se zice? Mici și bere? Habemus?

Cei doi mari prieteni-hoaveri ai politicii maramureșene zic una alta, doar că și când nu se înțeapă reiese c-o fac. Zice unul, triumfător: „Maramureșul merită să fie sărbătorit acasă, în țară și unde sunt români care poartă Maramureșul în suflet. Astăzi, în Comisia de Buget-Finanțe, am susținut proiectul de lege pentru instituirea Zilei Maramureșului pe data de 15 august, o zi cu adevărat specială pentru comunitatea noastră”.

Buun, vină micii, să curgă berea! Stai așa…că vine celălalt și ne spune. „Reconstruim temelia Maramureșului! Anul trecut, vistieria Consiliului Județean Maramureș a fost risipită fără grijă pentru ziua de mâine. Astăzi, noi suntem puși în fața unei realități dure: vrem să continuăm marile proiecte ale județului, vrem să oferim comunităților drumuri mai bune, spitale mai sigure, școli mai accesibile și patrimoniu salvat – dar pentru toate acestea avem nevoie de parteneri financiari serioși”.

Lasă, de n-a fi dezmăț, a mere’ și cu o tocană, sau cum îi zice moroșanu când se grăbe’ tare: Mămăli-cu-brâ-cu la!

Subliminal, că așa merge!

„La mulți ani, Europa! Ieri, 9 mai, nu am sărbătorit doar o zi din calendar, ci ideea unei Europe unite – o Europă a păcii, a cooperării și a visurilor comune. Din 1950 încoace, când a fost rostită Declarația Schuman, Europa a început să scrie o poveste despre solidaritate și curaj. O poveste în care și România are un rol important ca stat membru, ca voce, ca parte dintr-un destin comun.

Pentru mine, Ziua Europei înseamnă mai mult decât politică și instituții. Înseamnă granițe deschise, oportunități pentru tineri, fonduri care schimbă fața comunităților noastre, siguranță, valori împărtășite și un drum comun spre un viitor mai bun”. Da? Clar? Prinsu-v-ați?

Bine, faraonilor!

Deci se nasc încet dinastiile de Maramureș, nu ușor, da’ uite că merge. Primul semn l-a dat Vadu Izei, cu trimitere de fecior în Parlament. Apoi în Săcel, cu prețul schimbării de partid, tată primar/fecior primar. În Satulung e mai nuanțat, se naște încet viitorul primar, e acum viceprimar. La Ulmeni tocmai s-a împlinit visul dinastiei M. Dăm legătura în teritoriu, fix pe Someș în zona bacurilor, de unde vine mesajul: „…tăt așa o votat boii, românii și-o împrăștiat voturile, iar țiganii și ungurii o votat cum o zis M… Nu poți pune gărduț să faci pavăză când vine Someșu mare, nu?”

Dăm legătura înapoi, sub piramide.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.