Sute de anexe ilegale din Vișeu de Sus, demolate pentru a face loc zonelor verzi și parcărilor!

Toate anexele gospodă­rești, construite fără autorizație, vor dispărea de pe teritoriul orașului Vișeu de Sus. Asta pentru a lăsa locul zonelor verzi, a locurilor de joacă și a parcărilor sistematizate.

„Demolarea anexelor, construite în ultimele decenii în mod ilegal pe domeniul public aparținând orașului Vișeu de Sus, fără vreo autorizație de construcție sau vreun proiect tehnic, nu vine ca o pedeapsă sau ca o răzbunare, ci vine ca o nevoie, ca o acțiune care, mai devreme sau mai târziu, trebuia pusă-n aplicare. Începutul lucrărilor de extindere a rețelei de gaz, aflate la acest moment în derulare, a fost momentul cel mai potrivit. Am procedat în ultimul an la demolarea a peste 150 de anexe gospodărești, care s-au dovedit a fi complet inutile. N-aveau nicio destinație, cele mai multe dintre ele fiind putrede, părăsite, abandonate, fără să aibă un rost anume, ci erau pline de mizerie și lucruri inutile, care niciodată nu mai puteau fi refolosite. Odată demontate, se deschid niște zone incredibile, pe care, rând pe rând, le vom «reutiliza» în scopuri recreaționale (și nu numai), transformând cartierele dintre blocuri în niște adevărate oaze de liniște și relaxare”, a explicat Vasile Coman, primarul orașului.

Astfel, primăria are în plan un proiect de amenajare peisagistică, pe care-l va implementa anul acesta, între blocurile T4 și T5. Rând pe rând, vor realiza astfel de proiecte, atât de necesare și de dorite de comunitate. De asemenea, autoritatea locală va demola toate anexele vechi, care nu fac altceva decât să umbrească, la propriu și la figurat, localitatea. În locul lor se vor amenaja parcări, parcuri și piațete, spații de joacă pentru cei mici, spații verzi frumos aranjate sau zone pentru adulți, cu aparate fitness și nu numai.