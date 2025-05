Clădirea şcolii din Poienile Izei, în reabilitare integrală

Şcoala din Comuna Poienile Izei este în plin proces de reabilitare. Se schimbă acoperișul, instalațiile, se refac pardoselile, grupurile sanitare, izolația, ferestrele, ușile. Pe lângă asta, mai există un proiect prin care se va dota școala cu mobilier nou și echipamente digitale.

„Pentru mine, nu e doar un proiect. Școala din Poienile Izei e locul în care am crescut și eu. Aici am învățat primele litere, aici am avut primele emoții. Iar de când am devenit mamă și am trecut alături de copiii mei prin toate etapele – de la grădiniță la școală – am înțeles, cu toată inima, cât de mult contează ca cei mici să aibă parte de condiții moderne, sigure și decente. Și câtă grijă, neliniște și dorință de bine poartă fiecare părinte în suflet. Toți ne dorim același lucru: copiii noștri să fie bine, să învețe în cele mai bune condiții, să fie în siguranță. Am discutat cu toți cei implicați și am primit garanții că procesul educațional nu va fi afectat. Acum se lucrează la etaj și acoperiș, iar în vacanță se va interveni la parter și exterior, fără să încurce desfășurarea orelor”, a spus Mirela – Lăcrimioara Bîrlea, primarul comunei.