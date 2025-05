Asociația Pirita Children • Alegeri pentru funcții de „conducere” la programul de grădinărit

Copiii din cadrul Asociației Pirita Children au avut propriul tur de alegeri. Cei mici au trebuit să-și aleagă persoanele responsabile, care să „conducă” programul de grădinărit. Aceștia s-au folosit de cabinele de vot și de urna pentru alegerile prezidențiale pentru a-și vota candidatul favorit.

„Am organizat primul tur de alegeri, pentru trei funcții fără de care nu putem organiza programul de grădinărit de la centrul nostru de zi: func­ția de responsabil cu stropitorile, funcția de responsabil cu uneltele și funcția de observator în noul nostru solar. Ne pregătim de la începutul lunii aprilie, am informat copiii și părinții, am discutat despre toate responsabilitățile importante și am încurajat copiii să candideze. Copiii au primit buletine (făcute în regim de urgență, conform legii), au putut să se înscrie pe una dintre liste, iar azi am pregătit secția de votare, cu comisia, cu ștampile, cu urnă și cabine de vot cât se poate de reale. Toată lumea a luat tot procesul electoral, în serios”, au declarat reprezentanții Pirita Children.

În cadrul alegerilor, s‑a constatat o suspiciune de fraudă, dar temerile nu s‑au confirmat. Copiii au fost mult mai conștiincioși decât adulții și au avut o prezență la vot de 100%.

„S‑a constatat o singură suspiciune de fraudă, dar până la urmă s‑a ajuns la concluzia că era vorba de un interpret autorizat pentru doi copii care încă nu știu toate literele din numele candidaților. Presa a avut acces total. Toți cei prezenți la vot și‑au exprimat aprecierea pentru oportunitate și pentru modularitatea de desfășurare. Comisia urmează să numere voturile și să afișeze rezultatele”, au mai explicat oficialii asociației.