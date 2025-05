Critici dure aduse de Go Green Resources la adresa proiectului privind construcția depozitului ecologic de la Fărcașa

Asociația Go Green Resources a luat în colimator proiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. Reprezentanții organizației susțin că proiectul SMID se încadrează în sloganul „Noi muncim, nu gândim”.

„Acest proiect se aliniază perfect la «noi muncim, noi nu gândim» la toate capitolele sale: închidere și ecologizare depozite vechi, stații de transfer, amplasarea noului depozit într‑un capăt al județului cu traversarea deșeurilor prin cea mai aglomerată zonă. Proiectul culminează cu construcția unui depozit la Fărcașa, unde ne jucăm cu apa pe care nu o stăpânim și ne jucăm cu focul pentru că am cheltuit banii Europei și ai noștri”, spun cei de la Go Green Resources.

Reprezentanții asociației mai aduc și alte critici dure: „La Fărcașa mutăm dealul în loc să‑l stabilizăm; risipim resurse; amestecăm argilă cu produse toxice; aducem blocuri de rocă fără rost pe care ulterior le spargem cu piconul; drenuri din polistiren; foraje pentru devierea apei în alt versant în loc să o folosim; achiziționăm utilaje care au stat nefolosite…Lista poate continua, este lungă. Dealul Urniturii nu ne‑a «urnit» spre reflexie și analiză, ne‑a îngropat și învins, în schimb, demagogia acestui proiect a atins culmile disperării”.