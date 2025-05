Întâlnirea Cenaclului Scriitorilor din Maramureş

La Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, a avut loc o nouă întâlnire a Cenaclului Scriitorilor din Maramureș. Vineri, 9 mai, s-au împlinit 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, nimic mai potrivit, la această întâlnire, decât un „Moment – Blaga; în care doritorii să recite ori să citească din lirica sa ori să îi evoce personalitatea și viața.

Dacă este luna mai, este și sărbătoarea anuală: Festivalul Internațional de Poezie „Cuvânt în lume”, organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare. Sala de Conferințe a fost neîncăpătoare. „Am dat cuvântul tinerilor, care și-au prezentat creațiile proprii ori traducerile din lirica lui Blaga. Am ascultat poeziile sale traduse în limbile: spaniolă, italiană, franceză și engleză. Elevii au fost susținuţi de cadrele didactice de specialitate, prezente și ele. Elevii au adus cu ei și desene realizate printr-o tehnică specială, având ca punct de plecare tot poezia lui Blaga. Am avut și musafiri, scriitorii participanți la o acțiune a Asociației Ion al Anei, fondator Mihai Marian din Stremț, comuna Băsești. Veniți din toate colțurile țării: București, Craiova, Petroșani, Cluj și Bistrița, poeții au fost invitați la întâlnirea de astăzi de neobositul activist cultural și coleg, Vasile Bele. Au citit din creație proprie și din Blaga poeții: Liliana Mihaela Rădulescu, Craiova, Carmen Pinte, Petroșani, Ioana Ilieș, Bistrița, Ioan Avram, Cluj”, a punctat preşedintele Cenaclului Scriitorilor Maramureş, Florica Bud.

Decanul de vârstă, profesorul Ioan Șiman, purtătorul demn al celor nouăzeci și patru de ani, și-a exprimat dorința să demonstreze că Lucian Blaga are cel puțin o epigramă. Ioan Șiman este fondatorul Cercului Epigramist „Spinul” și conducătorul lui, timp de douăzeci de ani. Au mai citit poeții: Șarlota Lotica Vaida, Mihaela Poduț-Ienuțaș, Claudia Tomescu, Gelu Dragoș, Vasile Bele. Au vorbit şi prof. Pamfil Bilțiu și Vasile Leschian. Au fost prezenţi şi scriitorii: Ștefan Herțeg, Remus Rogojan, Vasile Dan Marchiș, Ana Dobrican, Maria Bilțiu, Maria Gârbe, Vasile Tivadar.