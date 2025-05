O stradă din Baia Mare se prelungeşte

Primăria Baia Mare are în derulare un proiect de reabilitare a străzii Brazilor din cartierul Ferneziu. Complementar acestuia, edilul mai doreşte un alt proiect, de prelungire a străzii. Le-a dat vestea personal locatarilor de acolo, la o nouă vizită în teren.

„Nu am uitat niciun cartier, nu am uitat nicio stradă din Baia Mare. Și, cel mai important, nu am uitat nimic din ce i-am asigurat pe băimăreni că facem! Ploile și temperaturile scăzute nu mă opresc să vorbesc cu oamenii și să fac verificări în teren. Mi-am luat șapca în cap, cum se spune la noi, și am mers în Firiza să stau de vorbă cu băimărenii din zonă. Am revenit pe strada Brazilor, unde anul trecut am betonat principala cale de acces a celor care locuiesc în aceasta zonă și cărora le-am promis că anul acesta vom continua cu lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere. Am discutat despre soluții pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, care reprezintă o prioritate pentru mine. Vorbim de servicii de care trebuie să beneficieze fiecare băimărean, din fiecare cartier al orașului, fără excepții. În același timp, am avut plăcerea să le dau, personal, o veste bună celor care locuiesc aici sau care au proprietăți în zonă: am finalizat proiectul tehnic pentru prelungirea străzii Brazilor”, a spus Doru Dăncuş, primarul Băii Mari. Astfel, în următoarea ședința a Consiliului Local edilul va supune aprobării aleşilor indicatorii tehnico-economici pentru investiţie și apoi va demara, în cel mai scurt timp, procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor propriu-zise. De asemenea, el a dat asigurări că, până la sfârșitul anului, muncitorii vor reuși să finalizeze primul tronson care presupune, printre altele, casetarea văii și realizarea unui podeț. Lucrările de extindere a rețelelor edilitare vor continua și anul viitor.