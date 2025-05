S-au aniversat 10 ani de la fondarea Școlii Gimnaziale „Episcop Dr. Alexandru Rusu”

Vineri, 9 mai 2025, s-au aniversat 10 ani de la fondarea, de către Episcopia greco-catolică de Maramureș, a Școlii Gimnaziale „Episcop Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, școală care poartă numele primului episcop al Eparhiei, astăzi Fericit Episcop Martir.

„Orice sărbătoare își are momentele ei de sobrietate, dar mai ales de bucurie. Am crescut împreună în acești 10 ani și suntem în sărbătoarea patronului nostru spiritual Episcop Dr. Alexandru Rusu, martir pentru credință. 9 mai este ziua morții lui în închisoare la Gherla și de aceea din jertfa înaintașilor noștri iese întotdeauna sămânța cea bună a credinței și a umanității, a ceea ce este valoros pentru tot omul. Suntem cu toții moștenitorii acestei dăruiri, acestei prezențe și mărturii de credință și de viață umană pentru libertate și pentru valori. Vă spun tuturor, la mulți și sfinți ani și o sărbătoare binecuvântată tuturor! Și în același timp, doresc să îl salut și să-i mulțumesc pentru prezența la această sărbătoare a noastră Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, care ne onorează cu prezența.

Este un dar pentru școala noastră, pentru că ne va aduce și binecuvântarea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, noul papă de curând ales” a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău, în deschiderea evenimentului.

Înaltpreasfinția Sa Giam­piero Gloder a salutat astfel aniversarea școlii fondate de către Episcopia de Maramureș: „Dragi prieteni, adresez un salut care se dorește a fi și o încurajare a profesorilor, formatorilor, personalului, familiilor voastre și vouă tuturor, dragi elevi ai Școlii Gimnaziale Alexandru Rusu, în ziua în care îl sărbătoriți pe Sfântul vostru patron și serbați primii 10 ani de existență a școlii voastre, marcați de dăruire, angajare și fidelitate față de valorile educative”.

Nunțiul Apostolic a subliniat, în mijlocul elevilor și al cadrelor didactice, trei aspecte care conturează viața unei persoane și la care e nevoie să lucrăm de la o vârstă fragedă: a fi („A trăi cu angajament și seriozitate pentru a dobândi în acești ani cunoștințe valoroase care le vor servi pe viitor în viață…”), relațiile cu ceilalți („Orice echipă are un jucător vedetă, dar dacă nu cooperează cu ceilalți, este dificil să câștige…”) și relația cu Dumnezeu („…spunându-i ce vă este cel mai drag, despre zilele voastre, succesele sau eșecurile voastre, preocupările voastre. Domnul este întotdeauna disponibil să vă asculte și să vă însoțească în viață”).

Un simbolic bob de grâu, alături de Povestea unui Bob de Grâu au fost dăruite Preasfințitului Vasile și Excelenței Sale, Nunțiului Apostolic, din partea școlii.

„La mulți ani!” a fost urarea venită din partea Directorului academic, Ciprian Ghișa, care a făcut un excursus istoric, explicând cum, pe data de 9 mai, zi în care se sărbătorește și Ziua Europei, în istorie s-au întâmplat multe victorii: 1877 – Mihail Kogălniceanu, prim-ministru al României la vremea respectivă, citea în Parlamentul României declarații de independență față de Imperii Otomane; 1945 – se încheia una dintre cele mai mari tragedii ale istoriei omenirii, cel de-al Doilea Război Mondial; 1950 – Prima declarație de colaborare dintre Franța și Germania, prin punerea în comun a producțiilor de cărbune și oțel – primul pas în construirea Europei.

Pe data de „9 mai 1963, un martir (Episcopul Alexandru Rusu) își găsea momentul său de final într-o închisoare, într-un context foarte complicat. În schimb, vedeți, momentul lui din 9 mai este, pentru mine cel puțin, tot un moment de victorie. Este tot un moment în care binele învinge răul. Cred că asta e lecția zilei de 9 mai, indiferent că ne uităm în 1877 sau în 1945 sau în 1950 sau în 1963 sau în 2025 în locul ăsta minunat”, a conchis domnul director.