PAMFLET ☺ Au cam început să râdă. Ba să ne amenințe

Spre marea noastră încântare, avem reacții la pagina de pamflet. Nu cum le-am fi dorit, semn că unii nu înțeleg că e pamflet, se râde aici, nu se plătesc polițe. Nu punem la suflet, decât sufletul în ce facem, doar ținem să precizăm că părerile Dvs încrâncenate despre un subiect sau altul, candidat sau altul, nu se potrivesc aici. Faceți-le la texte serioase, la cele publicitare, nu la pamflet. Pe de altă parte, e nevoie de ceva tupeu să arunci cu r…t în jurnalist, când scrii greșit în limba ta. Vă invităm chiar să veniți să scrieți un text. Zilnic. SĂ vedeți cum e. La final vă dăm afară, că nu te ține nimeni dacă scrii un text/zi, de la 5 în sus. Ca să vedeți cum „merge” meseria asta. La fel, să te ascunzi după un pseudonim și să dai lecții, să contești presa, în contextul în care ai primit un produs gratuit, la care mai faci și nazuri, e cam nedemn. Vorba lui Valeriu Nicolae: nu-ți place ce vezi, nu citi! Nu te uita! Simplu. Aici râdem de politicieni și de candidați din TOATE partidele și de toate culorile. Sigur, unii sunt mai proști și mai penibili, ne dau mai multă muniție, dar asta e problema lor, nu a noastră. N-o să-i învățăm noi cum să nu „fugem” de responsabilități, de înfruntări. N-o să le smulgem declarații cu forcepsul, ei le dau.

În altă ordine de idei, au pățit și alții, la case mai mari, ditamai Cațavencu și Times New Roman, de la acuze la amenințări, nu faceți decât să ne trimiteți într-o companie selectă…

Box Populi, un dezastru

Noi ținem cu poporul. Doar că de o vreme, unii vorbesc niște prostii și fac niște conexiuni de te doare capul. Lipsa de logică și tupeul fac casă bună cu mândria de-a fi prost. Amestecăm pozițiile și părerile, pentru că unele se adresează politicienilor noștri care deși au fost rugați să tacă zilele acestea, nu pot și gata. Deci și-o capătă.

„Arată-ne groapa de gunoi de la Fărcașa (SMID ) să vedem realizările promise în campania electorală”

„Eei se screm din toate scorburile Sistemului cu toate vuvuzelele de serviciu – vii sau de pe lumea cealaltă – pentru un muc ca să îl pună cu forcepsul în fruntea țării”

Unui etalon în învăță­mân­tul maramureșean, care a îndrăznit să spună ceva despre politică: „Domnule Dunca, înca m-ai sinteți Creștin?”

Unui etalon de nivel național ba mondial, Mirea Cărtărescu, ce a scris un mesaj scurt de susținere pentru un candidat, așa cum se petrece de altfel în întreaga lume, s-au vărsat munți de ură și de jeg. Cărtărescu e unul dintre cei mai valoroși români în viață. Căruia tu îi comentezi așa: „Vezi că bagă lege să poată copii să-și facă operație de schimbare de sex chiar dacă părinți sunt împotriva acestui lucru. Așa este într-o țară europeană”. Serios?

Un minoritar ucrainean scrie așa: „Afara cu Sataniștii și globaliști n-avem nevoie de ue noi ne vrem tara inapoi destul ne-au furat tot ne-au distrus in pandemie”…

O poză cu primarul Bucureștiului mergând cu metroul. Text foto ironic: Omul Sistemului mergând cu metroul fără bodyguarzi prin București. Un prim comentariu ironic: „Văd că e și S. lângă el”, cu aluzie la scaunul gol. Al doilea comentariu: „Protejat de poponari europeni și de curve globaliste”. S-a spus tot, nu?

Vox politrucianisum, mai mare dezastru

Da, politicienii spun lucruri trăsnite, mai ales sub presiune. Dar totuși…aveți consilieri, le dați bani grei, ascultați-i puțin…

„În diaspora ați văzut diferența între mine și păpușa globalistă”. În aceeași zi, pe altă scenă: „Să le dea Dumnezeu multă sănătate celor care și-au dat jertfa supremă pe câmpurile de luptă…”

Scuză de la un candidat spre altul, după ce a spus despre el că e autist: „Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist și este coldist și soroșist. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist, are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă la olimpiade”

„Avem o problemă de crimă organizată la nivel de presă. Există o rețea organizată care lucrează împotriva libertății de informare”

Schimb de replici între un cetățean cu ID fals, cu nume englez și Băsescu, expreședinte: „Iar ai băut whiskey?/ Replica președintelui: „Bună dimineața. La ora asta, mai bine bei un whisky cu multă gheață decât să mănânci c..ct”.

Politrucian de-al nostru sadea, destul de frustrat el, știm noi de ce. „Sunt din Ardeal, dar nu sunt și încet la minte să votez un politician care știu sigur că va fi mai slab și dezastruos pentru țară decât Iohannis. Pe lângă că uneori pute la propriu de nespălat ce este și asta nu am simțit doar eu, vă pot confirma și alții care au interacționat fizic cu el în ultimii ani, este un om cu probleme reale și nu simte nicio empatie pentru vreun om”. Replica oamenilor simpli. „Domnul D….nu pot să cred că sunteți capabil să susțineți asemenea om. Deși am învățat la același școală vă rog să terminăm prietenia pe Fb. Să nu ziceți la nimeni că sunteți din Ardeal” Alta. „Vai de capul dumitale! Oricum nu s-a făcut nimic cât ați făcut parte din staful politic al orașului Baia Mare! Pragmatismul care vă caracterizează a făcut nenorocirea și în municipiu”. Altul. „Eu nu cred că v-ați pierdut luciditatea, ci doar că aveți un chef de răzbunare pe care vi-l permiteți. Noi nu ne permitem să aruncăm apa murdară din lighean cu tot cu copilul. Suntem un pic mai lucizi și mai patrioți decât dvs”. La noi în Ardeal la asta se zice: No, ți-o trebuit? Tu ți-ai cerut-o…

Cât despre umorul românesc… un deliciu

S-a reactivat umorul românesc. De la vlădică la opincă. De la profesioniști la oameni simpli. Nota bene, Times New Roman care titrează: Cercetătorii au aflat de ce fugem de dezbatere. Pentru că nu știem destule cuvânturi”.

„De ce nu se prezintă S. la dezbateri?/Teoria lui e simplă: mai bine o absență decât un 2”

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.