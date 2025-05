Puncte adjudecate și cu… noroc

CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara 22-20 (14-5)

CSM Știința Baia Mare și-a adjudecat derbyul din etapa 8, de pe Arena Zimbrilor, cu SCM USV Timișoara – 22-20 (14-5), și a făcut un pas important pentru a juca semifinala campionatului pe teren propriu, când mai sunt de disputat din sezonul regulat două etape.

După o primă repriză la discreția „zimbrilor” băimăreni – 14-5, oaspeții au început mult mai deciși partea secundă, reușind să culce de două ori balonul în decurs de numai opt minute – 14-15. CSM Știința a ripostat în partea a doua din mitanul secund prin Paul Popoaia, care și-a trecut în cont o lovitură de pedeapsă și un eseu, reușite care au desprins echipa noastră la șapte puncte. Nu a fost suficient, fiind­că bănățenii s-au apropiat din nou – 22-20, însă în cele din urmă punctele au rămas în vistieria formației antrenate de Eugen Apjok. O victorie cu noroc putem spune, dacă ținem cont că SCM Timișoara a irosit patru transformări și două lovituri de pedeapsă.

Campionatul Ligii de Rugby se va întrerupe după această etapă până în luna august. CSM Știința mai are de jucat la Rapid și acasă cu Dinamo, meciuri pe care dacă le câștigă îi dă șansa să joace semifinala pe teren propriu. Mai este de disputat și restanța dintre Timișoara și Dinamo, în 9 august, rezultat care ne interesează direct în ecuația primelor două locuri.

Cele mai importante momente ale partidei:

Min. 17, 7-0 (min. 17) – eseu Sione Fakaosilea, transformare Paul Popoaia; Min. 21, 14-0 – eseu de penalizare după un înainte intenționat comis de Marius Simionescu; Min. 40, 14-5 – eseu Tevita Manumua; Min. 40, 14-10 – eseu Tevita Manumua; Min. 48, 14-15 – eseu Gabriel Rupanu; Min. 63, 17-15 – lovitură de pedeapsă Paul Popoaia; Min. 66, 22-15 – eseu Paul Popoaia; Min. 70, 22-20 – eseu Dragoș Ser.

CSM Știința Baia Mare: Dico, Menabde, Dugladze, Immelman (C), Roșu, Alexe, Chirică, Bitsadze, Mârzac, Maravunawasawasa, Popoaia, Fakaosilea, Tomane, Ahokovi, Mokhoabane. Rezerve: Trollip, Zubashvili, Grămadă, Iancu, Bocă­neț, M. Mureșan, Schutz, Sikuea. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

SCM Timișoara: Sikote, Butnariu, Digo, Trausan, I. Mureșan, Altinok, A. Mureșan, Neculau (C), Rupanu, Boldor, Neagu, Khvicha, Manumua, Tiqe, Simionescu. Rezerve: Vasilovici, Chiriac, Tăruș, Rusu, Raquili, Archvadze, Bucur, Chibuwe. Antrenor: Mugurel Preda.

Arbitri: Vlad Iordăchescu – Robert Diaconescu, Victor Ioniță. Arbitru nr. 4: Teodor Buzatu. Arbitru video: Andrei Ballok. Observator/Comisar citire: Nicolae Frîncu.

Rezultate etapa 8: Dinamo București – Rapid București 46-7; CSM Știința Baia Mare – SCM USV Timișoara 22-20; Steaua București – Universitatea ELBI Cluj-Napoca 43-0.



Etapa 9 (16 august): Rapid București – CSM Știința Baia Mare; SCM USV Timișoara – Steaua București; Universitatea ELBI Cluj-Napoca – Dinamo București.