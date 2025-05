Proiect dedicat vârstnicilor cu dizabilități

Asociația ASSOC este implicată în proiectul GOLD, dedicat persoanelor vârstnice cu dizabilități și care are drept scop îmbunătățirea calității serviciilor acordate acestei categorii vulnerabile.

”GOLD (Getting Older with a Disability) este proiectul european căruia îi acordăm multă atenție, pentru că privește o categorie socială care are mare nevoie de asistență socială. GOLD are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor pentru persoanele vârstnice cu dizabilități, dar și implementarea de noi metodologii și instrumente inovatoare pentru profesioniștii și voluntarii care lucrează cu aceștia. Ca parteneri în proiect, am fost prezenți la întâlnirea organizată la Modena, în Italia, și unde s-a discutat despre activitățile desfășurate până acum și s-a lucrat la raportul transnațional în care fiecare țară participantă își va prezenta bunele practici în activitățile cu vârst­nicii” – au explicat reprezentanții Asociației ASSOC.

De asemenea, în timpul reuniunii de proiect, s-au structurat activitățile viitoare, care prevăd realizarea unui material vizual și interactiv de sinteză în care să fie prezentate concluziile cercetărilor, precum și interpretarea datelor colectate de specialiști.

Pentru ca informațiile să fie transmise cu ușurință, echipa de proiect are în vedere și utilizarea unor filmulețe în care eroi să fie beneficiarii serviciilor sociale, precum și îngrijitorii acestora.