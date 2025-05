Educație pentru un mediu curat, la Colegiul Tehnic „George Barițiu”

În cadrul proiectului Green­UP my School, dedicat protecției mediului și educației ecologice, la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare, au fost organizate campanii de informare și colectare a bateriilor uzate, atât în școală, cât și în comunitate, contribuind astfel la un mediu mai curat și mai sănătos.

Elevii creativi au participat la ateliere de creație din materiale reciclabile și componente electronice vechi, dând o nouă viață obiectelor care altfel ar fi ajuns la gunoi.

„Cu ajutorul afișelor și prezentărilor, am reușit să transmitem în comunitate un mesaj puternic despre importanța reciclării și responsabilității față de natură. În incinta școlii a fost amenajat un minicentru de colectare a bateriilor, un spațiu dedicat colectării selective și conștientizării continue” – au transmis informația oficialii Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare.

Proiectul „GreenUP my School” este mai mult decât o serie de activități – este un pas real spre o generație mai implicată, mai responsabilă și mai atentă la mediul înconjurător.