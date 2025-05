Modificări în privința titularizării în învățământ

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că susține introducerea unui mecanism care să permită transformarea automată a contractelor pe perioadă determinată în unele pe durată nedeterminată, în cazul profesorilor care ocupă posturi neîntrerupt timp de mai mulți ani. Condiția: evaluarea lor periodică să confirme menținerea unor standarde de calitate.

„Acest sistem pe care îl avem are unele avantaje. Odată ce ai devenit titular în sistem, ești mai protejat, circuli mai ușor în sistem, de la o unitate școlară la alta. Dar, în același timp, are și foarte multe dezavantaje. Repet: birocrația, faptul că oameni buni sunt puși să dea examenul de mai multe ori pentru a obține o poziție adecvată într-o unitate școlară. Propunerea pe care am s-o fac încearcă să susțină punctele bune și să elimine punctele proaste”, a punctat ministrul Daniel David.

În acest context, ministrul propune o evaluare periodică din 5 în 5 ani.

„Spuneam că, dacă ai obținut o notă peste prag și ai devenit licențiat în sistem, iar școala este mulțumită de performanța ta, ar trebui să ai posibilitatea de a continua de la un an la altul, prin decizia școlii. Iar atunci când atingi vechimea stabilită pentru o poziție pe perioadă nedeterminată – de exemplu, după 4 ani, să poți trece pe nedeterminată. Dar nu până la pensie, ci cu evaluări periodice din cinci în cinci ani. Trebuie să ne asigurăm că standardele de calitate sunt menținute, iar evaluarea trebuie să fie făcută de școală pe baza unei metodologii-cadru, pe care o vom stabili noi. Spun asta pentru că m-a întrebat cineva care sunt criteriile. Nu vi le pot spune acum în detaliu, dar pot să vă spun că evaluarea nu trebuie făcută doar de director, ci trebuie să includă feed­backul colegilor, al părinților și, inclusiv, al elevilor” – a spus ministrul Educației.