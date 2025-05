În Baia Mare, investiții de 800 milioane lei s-ar putea realiza dintr-un credit BDCE

Primăria are 28 de proiecte, în valoare de peste 800 de milioane de lei, care vor schimba fața municipiului Baia Mare, însă caută surse de finanțare pentru ele. Banii ar putea veni dintr-un credit acordat în condiții avantajoase.

„Vreau să le văd în șantier pe toate, cât mai repede! Nu e un vis frumos, ci o strategie clară și asumată de dezvoltare. O parte din portofoliul de proiecte al orașului nostru, pe care avem acum șansa să îl realizăm cu sprijinul unor parteneri sinceri, serioși și profesioniști, care se implică acolo unde sunt prezentate fapte, nu povești politicianiste. Am petrecut două zile intense, dar frumoase, alături de reprezentanții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), la a doua vizită a lor în Baia Mare și în Maramureș. De data aceasta în contextul etapei de evaluare a finanțării pe care ne dorim să o accesăm. O linie de creditare la care puține administrații au acces, care se acordă în condiții extrem de avantajoase pentru noi și prin care ne dorim să susținem costurile de cofinanțare ale proiectelor noastre investiționale. Am discutat despre eligibilitate, sustenabilitate, impact și termene. Am avut ocazia să prezentăm fiecare dintre cele 28 de proiecte pe care le-am propus spre finanțare” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Proiectele se împart în 3 mari categorii

• Mobilitate urbană durabilă și regenerare urbană • Măsuri de eficiență energetică • Sănătate și asistență socială.

Printre cele mai importante se află: reabilitarea și modernizarea bulevardelor; reabilitarea cinematografului Dacia; reabilitarea și modernizarea piețelor Revoluției și Universității; creșterea eficienței energetice a blocurilor, dar și construirea unui parc fotovoltaic. Unele sunt deja în implementare, având șantiere deschise, iar altele urmează să înceapă.

Delegația a mers împreună cu reprezentanții primăriei în teren să viziteze câteva dintre investițiile începute. Oaspeților li s-au prezentat și alte proiecte îndrăznețe. „În final, am prezentat, în premieră, un proiect de suflet pe care îmi doresc să îl realizăm pentru băimăreni: Săsarul navigabil. O zonă de agrement cum nu a mai existat vreodată în orașul nostru și pe care am convingerea că vom reuși să o construim” – a conchis primarul.

Cel mai probabil, în luna septembrie, municipalitatea poate primi aprobarea creditului și să treacă la ultimul pas: semnarea contractului de finanțare.