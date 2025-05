Proiectul „Ține pasul cu schimbarea” • Peste 100 de angajați au dobândit competenţe digitale noi

Trăim într-o lume în care noile tehnologii devin indispensabile, motiv pentru care și angajații din Maramureș trebuie să țină pasul cu schimbarea și să se adapteze cerințelor. În acest context, competențele digitale sunt esențiale. Peste 100 de angajați au absolvit cursul derulat de Asociația ASSOC „Ține pasul cu schimbarea”.

„De la startul proiectului «Ține pasul cu schimbarea», în urmă cu aproape o jumătate de an, 109 cursanți, grupați în 8 serii de curs, au absolvit cu succes cursul de «Actualizarea competențelor digitale în contextul schimbărilor tehnologice rapide». De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, în luna iunie se va da startul cursurilor de inițiere și de calificare în meseria Confecționer-asamblor articole din textile, cod COR 821908, care vor lărgi aria de competențe pentru angajați recrutați din companii aflate în regiunea Nord-Vest. Vor continua și cursurile de actualizare a competențelor digitale, până la atingerea țintei de 294 de angajați, asumată de echipa de proiect”, explică reprezentanții ASSOC.

Proiectul „Ține pasul cu schimbarea” are ca obiectiv general stimularea învățării pe tot parcursul vieții și promovarea oportunităților flexibile de actualizare a competențelor, prin acordarea de programe de formarea angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide și a apariției de noi competențe. Proiectul are drept scop instruirea a 602 persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, care dețin calitatea de angajați cu contract individual de muncă, inclusiv persoane care ocupă poziții de management.