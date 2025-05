Sara Șunea, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar

O sportivă maramureșeană va participa la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, competiție care se desfășoară azi și mâine (24-25 mai), în Constanța. Olimpiada este destinată ciclului gimnazial, iar printre cele 47 de competitoare, reprezentând toate județele țării și sectoarele Capitalei, se va afla și „lucacista”, Sara Șunea, elevă în clasa a VI-a.

„Deși se numără printre cele mai tinere participante, Sara are deja un palmares impresionant, recent întregit chiar pe litoralul Pontului Euxin, cu o medalie de aur și una de argint la Campionatul Național de Șah. În plus, în anul precedent, Sara a obținut un remarcabil loc 4 la Olimpiada Națională, la egalitate cu locul 2, o performanță deosebită pentru vârsta sa. Determinarea, ambiția și pasiunea ei fac să pulseze multe inimi alături de ea. Ne bucurăm, totodată, să amintim că performanța în șah continuă să fie o tradiție în cadrul colegiului nostru. Andrei Muțiu, elev în ciclul liceal, a reprezentat Colegiul și Maramureșul la faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar, destinată liceenilor – o realizare remarcabilă care confirmă consecvența, seriozitatea și pasiunea elevilor noștri pentru sportul minții” – au punctat reprezentanții Colegiului Național „Vasile Lucaciu”.