Tabără de pictură în Baia Sprie

În aceste zile, orașul Baia Sprie găzduiește activitatea „Tabăra de pictură” organizată în cadrul proiectului „Bridging Borders by Culture-BBC” finanțat prin Interreg NEXT VI-A Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme 2021 – 2027 – HUSKROUA.

Tabăra este una dintre activitățile proiectului care se implementează în 4 țări partenere: România- Baia Sprie – lider de proiect, Ucraina – Dolyna, Ungaria – Ozd, Slovacia – Rožňava. „Suntem bucuroși să vedem artă în Baia Sprie, e nevoie și de activități culturale și varietate în viața unei comunități.

Vă invităm pe această cale să luați parte la conferința de lansare a proiectului, azi, 24 mai, începând cu ora 16 la Casa de Cultură Baia Sprie, urmată de vernisajul lucrărilor care sunt concepute în această săptămână”, au spus organizatorii.