Rezultate bune obținute de sportivii băimăreni la judo

Sala sporturilor „Ecaterina Both” din Satu Mare a găzduit, în 24 mai, turneul internațional de Judo, Cupa Satu Mare.

La această competiție au participat peste 300 sportivi din 5 țări: Cehia, Ungaria, Ucraina, Moldova și România. Din Baia Mare au participat 17 sportivi, de la două cluburi, iar rezultatele au fost extraordinare.

CSM Baia Mare:

– Ailenei Irina – sub 11 ani, loc 3

– Cosma Nicole – sub 11 ani, loc 3

– Culcean Eduard – sub 11 ani, loc 2

– Tibil Melissa – sub 13 ani, loc 3

– Beje Damian – sub 13 ani, loc 5.

ACS Academia de Judo Baia Mare:

– Bălănean Ștefania – sub 15 ani, loc 2

– Cozma Nicola – sub 15 ani, loc 2

– Lacatiș Rareș – sub 15 ani, loc 2

– Suciu Alex – sub 15 ani, loc 2

– Șovrea Eduard – sub 13 ani, loc 3

– Marian Denis – sub 18 ani, loc 5

– Somotyuk Natan – sub 13 ani, loc 5

– Goga Rau l – sub 11 ani, loc 5

– Tătăran Sara – sub 15 ani, loc 7

De asemenea, tot pe data de 24 mai, s-a desfășurat în Bihac – Bosnia și Herțegovina, Campionatul Balcanic de Judo pentru juniori 2 (sub 18 ani), la care Baia Mare a fost reprezentată de Daria Marian, care a ocupat locul 5, pierzând lupta pentru locul 3 din cauza unei accidentări.

Sportiva este și componentă a Centrului Olimpic de pregătire Judo pentru Juniori de la Focșani.