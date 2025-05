Târnosirea bisericii „Buna Vestire” Baia Mare  

Duminică, 25 mai 2025, a șasea după Învierea Domnului, a vindecării orbului din naștere, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii „Buna Vestire” din Baia Mare, împreună cu cateheza slujbii de sfințire, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, paroh. Pr. Dr. Florin Codrea. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană din Cluj Napoca.

„Zi de mare bucurie și sărbătoare luminată este astăzi pentru Parohia „Buna Vestire” din municipiu Baia Mare. Căci, iată, după 25 de ani, un sfert de secol, s-a plinit sorocul sfințirii acestei biserici zidite din evlavia și credința credincioșilor și râvna și dăruirea ctitorilor ei. Biserica aceasta și parohia au apărut ca o necesitate de cult pentru această parte a orașului, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ne găsim în cartierul Bogdan Vodă. Ea s-a desprins, a fost alcătuită, prin reorganizarea Parohiei „Soborul Sfinților 12 Apostoli”, care era foarte mare, și s-au desprins peste 3.000 de credincioși. S-au pus bazele acestei parohii și apoi piatra de temelie pentru această ctitorie de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, în luna mai 2000. Începuturile au fost puse de părintele Gheorghe Bălan, consilier eparhial al Episcopiei noastre timp de 30 de ani. A fost încredințată, tot atunci parohia, Părintelui Gheorghe Codrea și părintelui Florin Codrea. Și, pe mai multe etape de lucru, s-a ajuns la faza de astăzi, la slujba de sfințire. Au slujit într-o biserică provizorie timp de 3 ani. În 2003 am târnosit paraclisul de la primul nivel împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Au continuat etapele de lucrări, înălțarea bisericii, învelirea ei cu tablă de cupru, până prin 2015, după care, pregătit fiind interiorul pentru pictură, s-a purces la pictarea bisericii integral și s-a desfășurat pictarea până în prezent, cu o mică pauză în timpul pandemiei, când nu s-a putut lucra. Am socotit că este un soroc, împreună cu Părintele Paroh Dr. Florin Codrea, că este un soroc, un sfert de secol, să sfințim această biserică, pentru că este și anul centenar al Patriarhiei Române. Și am socotit să sfințim o biserică importantă în municipiul Baia Mare și o altă biserică importantă în municipiul Satu Mare, deci în cele două mari orașe ale Eparhiei. Și, iată-ne, astăzi spre bucuria credincioșilor, a celor care s-au jertfit și au ostenit, a ctitorilor, a întemeietorilor, a constructorilor, a pictorilor, a poporului lui Dumnezeu, care el își construiește, în cea mai mare parte din propriile lor ofrande, construiesc zidiri și bisericii lui Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu își construiește bisericile prin credința prin râvna noastră. De aceea, la slujba de sfințire spunem: „această casă Tatăl o a zidit, această casă Fiul o a întărit, această casă Duhul Sfânt o a sfințit, a mântuit și a luminat sufletele noastre”. Deci, noi închinăm lui Dumnezeu ofranda noastră și în slujba de sfințire Dumnezeu ne-o dăruiește din nou nouă prin toate rugăciunile care se fac. Aceasta se înțelege prin slujba de sfințire a unei biserici. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă călătorie a păstorilor de suflete, a preoților și a credincioșilor. În 2019, la parohie s-a adăugat și Părintele Iosip Călin, care lucrează și la Centrul nostru Eparhial. Deci, sunt trei părinți slujitori aici și împreună cu credincioșii desfășoară activități deosebite. Părintele Preot Dr. Florin Codrea, având o pregătire deosebită, se ocupă și face lucrări cu tineretul foarte multe, au o revistă foaie eparhială, Buna Vestire, și vor construi în viitor, au un proiect pentru Centrul social Martiria, dar prioritar a fost biserica și apoi să se poată concentra pe celelalte lucrări. Dăm slavă Lui Dumnezeu și Îl rugăm să ocrotească credincioșii și păstorii de suflete și pe Maica Domnului ocrotitoare acestei biserici. Hramul bisericii este „Buna Vestire”. Să-i acopere cu cinstitul ei Acoperământ! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Slujba de târnosire

Construirea bisericii cu hramul „Buna Vestire” a început în 7 mai 2000 prin punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Prima Sfântă Liturghie s-a săvârșit pe acest loc în data de 29 iulie 2001, în duminica a VIII-a după rusalii, după ce, la inițiativa și prin implicarea preoților Gheorghe Codrea și Florin Codrea, s-a implementat, pentru prima dată în municipiul Baia Mare, proiectul unei biserici de lemn cu caracter provizoriu, dar cu funcționalități liturgice și de cult. În duminica a XXVI-a după Sfintele Rusalii, în 23 noiembrie 2003, Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, alături de Preasfințitul Părinte Iustin, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi și o mare mulțime de credincioși, au târnosit biserica-demisol a parohiei.

Construită din beton armat și cărămidă, cu dimensiuni mai mult decât generoase (36 m lungime, 22 m lățime și 37,5 m înălțime), biserica de zid oglindește, într-o mică măsură, măreția și jertfelnicia sufletelor credincioșilor și slujitorilor care o compun în planul vieții ei duhovnicești, sensibil și veșnic.

Pictată între anii 2011–2023, de echipa pictorilor bisericești Gheorghe Rogojan și Paul Bătăiosu, cu o pardoseală placată cu marmură de pricepuții meșteri pietrari conduși de Konya Augustin, cu un mobilier și iconostas aparte, sculptate manual, în mare parte, de sculptori lăpușeni, conduși de Viorel Mihiș, cu policandre turnate din bronz și cu obiecte și odoare alese cu multă migală și delicatețe, cu piese care împodobesc Sfântul Altar, sculptate exclusiv manual de sculptorul Claudiu Pop, înveșmântată în dragostea, slujirea și neîncetata rugăciune a preoților și credincioșilor ei, biserica „Buna Vestire” din Baia Mare anticipează, prin slujba târnosirii ei, întâlnirea cu Hristos, după care tânjește și pentru care trăiește sufletul fiecărui creștin, se spune în Documentul de sfințire.

Slujba de târnosire a fost oficiată cu respectarea tuturor regulilor canonice din Biserica Răsăritului, prin pregătirea Sfintei Mese cu toate cele necesare, prin așezarea Documentului de Sfințire și a Sfintelor Moaște de Sfinți Mucenici, în acest caz ale Sfântului Filipos de la Niculițel, a icoanelor celor patru Sfinți Evangheliști în cele patru colțuri, confecționate din marmură, ca să țină cât piatra, ce au fost sigilate cu ceară topită, asigurată și preparată de farmacistul Vasile Cozneac din Vișeu de Sus, apoi prin așezarea pe Sfântul Prestol, care simbolizează Mormântul Domnului, după ce a fost miruit cu Sfântul și Marele Mir, a unei pânze albe, care simbolizează giulgiul cu care a fost înfășurat Mântuitorul la punerea în Mormânt, o pânză albă ce înfășoară întreaga Sfânta Masă, care nu se ia niciodată de acolo, și a două pânze de protecție și înfrumusețare, apoi a Sfântului Antimis, a Sfântului Chivot, a Sfintei Evanghelii, a unei candele, a două sfeșnice și a două Cruci de binecuvântare.

După sfințirea și ungerea cu Sfântul și Matele Mir, a lucrărilor din exterior și a picturii din interior și a Sfântului Altar, a proscomidiarului și a iconostasului, a rostirii rugăciunilor de sfințire cu lumânări aprinse în mâini, slujba de târnosire este efectuată. Pe parcursul slujbei de sfințire, pe etape, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a făcut cateheza credincioșilor, ca să știe ce simbolizează fiecare etapă a sfințirii.

Hramul bisericii este „Buna Vestire”, evlavia credincioșilor către Maica Domnului fiind mare în această parohie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial teologic educațional, Pr. Dr. Andrei Gavriș, contabil șef, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Vasile Fodoruț, inspector social, Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Bai Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Sabou, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Mihai Chira, protopop de Vișeu, Pr. Dr. Florin Codrea, paroh, Pr. Gheorghe Codrea, ctitor, Pr. Călin Iosip, muzeograf, coslujitor, Pr. Mircea Dărăban, Pr. Mircea Conț, Pr. Vasile Botiș, Pr. Radu Ungur, Pr. Silviu Pop din Dej, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Prof. Ionuţ Hotico, Diac. Daniel Florin Lihet, slujitor la biserica acum târnosită.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, și Corala „Evanghelia” a parohiei, dirijată de teologul Răzvan Timiș, student la conservator.

S-au rugat împreună cu credincioșii Ioan Doru Dăncuș primarul municipiului Baia Mare, și alți oficiali locali.

Cuvântul de învățătură la Sfânta Evanghelie a zilei a fost rostit de Părintele Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, care lămuritor și plastic a vorbit credincioșilor despre puterea cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia vindecării orbului din naștere.

Distincții

Ctitorul bisericii, Părintele Gheorghe Codrea, a primit cea mai înaltă distincție a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Crucea Voievodală Maramureșeană, pentru efortul edificării bisericii în acest cartier băimărean.

Preotul paroh Dr. Florin Codrea, fiind mai tânăr, a fost distins cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, pentru efortul de a prelua terminarea lucrărilor de la această sfântă biserică și a o pregăti pentru slujba de târnosire.

Cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul” au fost distinși Consiliul Parohial și Comitetul Parohial, iar cu Medalia „Preot Nicolae Gherman” familiile Ioan și Terezia Tămășan și Augustin și Stela Silaghi.

Diploma Anului omagial au primit preotul Călin Iosip, coslujitor, muzeograful Episcopiei, Eleonora Crișan președinta Asociației Martiria, și Alin Marcu, directorul revistei „Buna Vestire”.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru muzeul Episcopiei, o icoană cu „Buna Vestire”, lucrată artistic, o plachetă aniversară, o medalie cu evenimentul și foaia parohială aniversară „Buna Vestire”.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”