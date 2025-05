Antrenorul Minaurului îşi asumă eşecul şi nu ştie ce va urma

CS Minaur a fost eliminat, surprinzător, de Politehnica Timișoara, în semifinalele barajului pentru promovarea în Liga 2. Băimărenii au câștigat meciul tur jucat în deplasare, cu 2-1, dar timișorenii au întors rezultatul pe stadionul Viorel Mateianu.

Astfel, s-au calificat, câști­gând cu 9-7, după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 metri. Eșecul pune serios sub semnul întrebării rămânerea lui Constantin Schumacher, aflat la final de contract, pe banca tehnică a echipei CS Minaur în sezonul următor.

”E greu să ne găsim cuvintele în momentul ăsta. Acesta este fotbalul. Am avut enorm de multe ocazii, am ratat, am luat niște goluri ușoare. Pă­cat! Îi felicit pe jucătorii mei, pe componenții staffului meu, pe suporterii care au fost alături de noi. Nu a fost ziua noastră. Am ajuns la poartă de foarte multe ori, dar la nivelul acesta valorile sunt apropiate și atunci care-i mai puternic în anumite momente ajunge să câștige. Păcat că am ajuns la penalty-uri după multe lucruri bune pe care le-am făcut și loteria penalty-urilor a făcut diferența (…) Eu îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, pentru că eu sunt antrenorul. Îi felicit pe jucători. Trebuie să meargă mai departe pentru că sunt mulți tineri care poate vor să ajungă undeva mai sus și, pentru a realiza acest lucru, orice s-ar întâmpla, fără muncă, atitudine și ambiție nu se poate. Ei sunt jucători tineri și trebuie să treacă peste momentele acestea cât mai rapid, să-și «lingă» rănile și după aceea, ca și mine, vedem ce se va întâmpla pe viitor. Însă nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Vorbim acum vorbe în vânt. Eu aveam contract până la finalul sezonului cu obiectivul de a promova. Nu l-am atins. Vom vedea ce se va întâmpla…” – a declarat Constantin Schumacher, la finalul meciului cu Politehnica Timișoara.

Antrenorul piteștean a venit la CS Minaur la începutul anului, înlocuindu-l pe Marius Popescu. Sub comanda lui Schumacher, băimărenii au obținut 9 victorii și 2 rezultate de egalitate, dar au înregistrat şi 3 înfrângeri.