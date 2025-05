Alexandra Ioana Pașcu, pasionată de biologie, a optat pentru Medicina Dentară pentru a ajuta oamenii

La Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus se desfășoară un proiect prin care se dorește punerea în valoare a tinerilor care sunt exemple pozitive, modele de reușită și astfel tinerii să fie încurajați pentru a se orienta „către ascensiune, efort și implicare în ceea ce descoperă că este important în viață pentru ei, în pasiunile lor și în domeniile în care își doresc dezvoltarea personală și profesională”.

Pentru că „educația media este unul dintre cele mai importante domenii din lumea contemporană, elevii Liceului Teoretic „Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus au creat mai multe materiale jurnalistice, pentru a ilustra exemple pozitive, modele și experiențe de viață din care putem cu toții să învățăm”.

Elena Maria Pașcu, elevă la specializarea științele naturii, profilul real, în clasa a IX-a B, la Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă din Vișeu de Sus, a intervievat-o pe Alexandra Ioana Pașcu, în prezent studentă în anul I la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Absolventă a Liceului Teoretic ,,Bogdan-Vodă”, Alexandra Ioana Pașcu a intrat la Facultatea de Medicină Dentară, la buget, după o îndelungată pregătire, o perseverență dublată de o pasiune evidentă pentru lectură.

„Am muncit după un program riguros”

R: Care a fost motivația ta pentru a ajunge la această facultate?

A.I.P.: Mi-am dorit să devin medic, nu am ignorat toate greutățile pe care trebuie să le întrec pentru a deveni medic, am muncit după un program riguros, nu am avut timp să mă gândesc cât de dificil este, totul s-a întâmplat, în același timp, destul de repede, întrucât m-am apucat destul de târziu de învățat. Nu am reflectat mult timp la faptul că este un demers stresant sau alte gânduri, aveam timp doar să învăț și atât, după un program destul de strict.

R: Cât de mult ai muncit?

A.I.P.: Pentru mine a însemnat o activitate intensă de învățare, cu muncă foarte dedicată, a trebuit să muncesc cam un an și trei luni încontinuu, adică n-am avut pauză, aceasta a însemnat vara dintre clasa a XI-a și a XII-a. Această perioadă a fost neîntreruptă, neavând nicio pauză, nu am avut vară de odihnă și de relaxare și nici alte activități nu am avut.

„Să afli despre întreaga lume biologică e o experiență fascinantă”

R: Cum este facultatea, cum sunt cursurile, consideri că a meritat toată această trudă?

A.I.P.: Pentru unele cursuri a meritat această trudă, pentru altele nu, dat fiind faptul că există unele cursuri sau laboratoare care nu îmi plac, este adevărat, ceea ce este inevitabil pentru oricine. Cu toate acestea, ele sunt necesare și vor servi în profesia viitoare. Există, bineînțeles, și cursuri deosebit de interesante, altele sunt doar cu multă materie de studiu și sunt grele și complicate. Din punctul meu de vedere, ca la școală și peste tot, suntem nevoiți să facem și anumite lucruri care nu ne plac, deoarece fără cunoaștere, fără o parte practică și de laborator, toate aceste specializări medicale nu ar putea fi cu adevărat realizate.

R: Cum este colectivul de la UMFT, ți-ai făcut prieteni?

A.I.P.: Despre colectiv aș avea foarte multe de spus. Am reușit să socializez, mi-am făcut prieteni, sunt foarte drăguți toți, mă gândeam că va fi greu, mai ales că e an nou, lume necunoscută, dar am realizat că așa cum sunt eu în situația în care nu cunosc pe nimeni și sunt într-un loc nou, așa sunt și restul colegilor mei și clar că toți vor dori să socializeze și să își găsească prieteni.

R: Ai putea spune că prestigiul de a fi doctor a contat în motivația de a învăța?

A.I.P.: Da, a fost și aceasta o motivație, dar eu am învățat mai mult pentru plăcere, mai ales la biologie, fiecare lecție mă fascina, aflam lucruri noi despre organismul uman, nu doar că existau anumite lucruri, dar și ce făceau acele lucruri, e foarte interesant să știi ce se întâmplă în propriul tău corp și să știi că se întâmplă atâtea lucruri în câteva milisecunde, să știi ce se întâmplă la nivel micro, nu macro, adică e o întreagă lume. Să afli așa despre întreaga lume biologică e o experiență fascinantă și cred că ar uimi sincer pe toată lumea, deci pot să spun că am învățat pentru admitere, dar am învățat și pentru mine. Chimia la fel, a fost foarte frumoasă, dar pentru mine cea care a fost cea mai uimitoare a fost biologia. Totuși, chimia mi-a explicat multe fenomene, pe care le înțelegi mult mai bine la nivel intelectual. Nu m-am dus la Facultatea de Biologie, deoarece nu ar fi fost atât de aplicată, eu vreau să lucrez practic cu ea, să ajut oameni și în stomatologie ai conexiune directă cu pacientul. De aceea am ales medicina, pentru că mi-a plăcut ideea aplicativă și persuasivă, dar și pentru că am crezut că mi se va potrivi mai bine.

R: Care sunt unele dintre lucrurile interesante pe care le-ai aflat învățând?

A.I.P.: De exemplu, nu m-am gândit niciodată că oasele, în afară că participă la locomoție, au un rol atât de important în procesul de formare al elementelor figurate (globulele roșii, globulele albe și trombocite), cât de multe se întâmplă în mușchi și câte lucruri intră în proces pentru a se realiza contracția musculară, cum evoluează de exemplu ovulul, ce se întâmpla cu el, de unde provine, practic ce devine în cât timp, cum ajunge să devină un embrion, un făt și așa mai departe. La celule iarăși m-au fascinat toate procesele care se întâmplă într-o celulă, m-a fascinat că respirația nu are loc în plămâni, respirația de fapt are loc în celule, că așa se numește respirația celulară, noi ce inspirăm și expirăm în plămâni se numește ventilație, tot procesul cu oxigen și cu dioxid de carbon are loc în celule și după aceea va fi eliminat în plămâni. Circulația mare, circulația mică sunt din nou, foarte interesante, să știi cum îți intră oxigenul în plămâni, după care merge în artere, merge la celule, se întoarce înapoi prin vene, ajunge înapoi la plămâni și, după care, este eliminat afară, pentru că tot procesul acesta are loc practic în celule, pentru a avea energie.

R: Ce faci în timpul tău liber?

A.I.P.: Îmi place foarte mult să citesc. Ador să citesc, ador cărțile. În principal, îmi place să citesc fantasy și romance, totuși nu am apucat să citesc în ultimul an, pasiunea mea pentru lectură a fost întreruptă de procesul de admitere. Abia după ce am terminat cu procesul de admitere, am reușit să-mi găsesc timpul necesar reluării pasiunii pentru lectură. Astfel, am reușit să parcurg în jur de 15 cărți, din 21 iulie și până la finalul lui septembrie, care a reprezentat începutul facultății de medicină.

Elena Maria Pașcu