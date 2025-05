Se montează un pod provizoriu peste Săsar pe drumul de centură al municipiului Baia Mare!

Autorităţile locale şi judeţene s-au mobilizat extrem de rapid după ce s-a surpat o parte din podul peste râul Săsar, pe traseul centurii ocolitoare. Ei s-au deplasat la Bucureşti, la o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru a rezolva cât mai urgent problema.

”Prioritate zero: amplasarea unui pod provizoriu și reluarea cât mai rapidă a traficului rutier pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare! Alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, am avut o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, respectiv cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol și Felician Cerneștean, directorul Direcției de Implementare Proiecte a CNAIR. Principala temă a discuțiilor a fost situația podului peste râul Săsar, de pe varianta de ocolire a municipiului, care s-a surpat săptămâna trecută. Așa cum am mai spus, este o problemă care, deși nu aparține administrației locale, afectează întreg orașul și e de datoria mea să fac tot ce pot să fie rezolvată cu celeritate. Ca primă măsură, în scurt timp va fi amplasat un pod provizoriu pe care se va putea circula inclusiv cu autovehicule de mare tonaj, pentru a relua traficul rutier pe această rută. În același timp, încercăm să profităm de zilele acestea în care circulația e restricționată pentru a interveni la trecerea cu calea ferată de pe relația Baia Mare – Satu Mare și care necesită lucrări de reabilitare. Concomitent, se lucrează intens la finalizarea obținerii ultimelor avize pentru studiul de fezabilitate pentru construcția Centurii Mici, astfel încât să putem trece în regim de urgență la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Lucrările vor fi împărțite pe trei sectoare și, imediat după aprobarea acestor indicatori, va fi demarată procedura de achiziție pentru execuția primului sector, care cuprinde girația de pe bulevardul Independenței (E 58), implicit podul. Printre altele, asta înseamnă că vom avea pe această rută patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, implicit noul pod care se va construi aici va avea patru benzi de circulație. Nu îmi doresc doar să reparăm ce s-a stricat, ci să construim mai bine și mai inteligent” – a spus primarul Doru Dăncuş.