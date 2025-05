Avem străzi „turbate” în Maramureș! Străzi la 1.000 de metri altitudine, străzi de iubăreli, fără numere, împărțite între localități

Probabil, maramureșenii au un simț al umorului exacerbat, dar și un simț practic foarte dezvoltat. Nu probabil, ci sigur, nu degeaba se fac bancuri cu noi. Autoritățile locale refac de o vreme nomenclatoare stradale, spre disperarea localnicilor. Ne-o spune primarul din Bocicoiu Mare, care spune că o seamă de oameni sunt revoltați că strada lor se numește brusc „Mihai Eminescu”, pe când ei o știu drept „Mohelca”, bonus schimbarea de buletin și alte încurcături. Dar avem o seamă de străzi foarte interesante în Maramureș, care ar merita amintite!

Străzi cu nasul pe sus

Orașul Cavnic are câteva străzi la aproximativ 1.000 de metri altitudine, bătrânii spun că duceau alimente și mobila sus la casă cu măgărușii. N-am văzut scena, dar am văzut măgăruși în zonă, ceva adevăr o fi! Sunt la înălțime în Cavnic străzi precum Toth, Haiducului, Trandafirilor, Malnaș, care merge sus în munți. Tot aici avem o interesantă stradă a Șuiorului care urcă și trece pe teritoriul orașului Baia Sprie. Nu că Borșa n-ar avea străzi la mare înălțime… au strada Gârlei care urcă spre Pietrosul Rodnei, chiar și dincolo de mănăstire. Apoi strada Repezi, de pe Repedea spre munte, se adaugă strada Negoiescu sau una în Complex, strada Preluca Mărului. Baia Mare nu se poate lăuda cu asemenea altitudini, dar nu e de neglijat strada Nucului, care pleacă din Victoriei, urcă pe lângă o fostă flotație, cu apele roșii aferente, apoi urcă spre culme, devine de piatră apoi nici măcar. Cu 4×4 a trebuit să ne întoarcem odată, nu reușeam s-o parcurgem. Acolo sus este cimitir, ba și stână de oi!

Ciudățeniile pământului

Avem însă și ulițe ciudate. Celebră a devenit strada Șugău, împărțită între comuna Vadu Izei și municipiul Sighetu Marmației, la început locuiesc săteni apoi de la un podeț încolo orășeni! Iar din ea se desprinde altă anomalie, strada Lazu Baciului, acum asfaltată în comună, dar când intră pe teritoriul municipiului e de pământ! Rămânând în zonă, am saluta, și strada sigheteană Crișan, care merge de la punctul de trecere a frontierei, paralel la câțiva metri cu Tisa, pe graniță.

Are mai multe borne de graniță decât case! În Vima Mică, trebuie remarcat DS6, care pleacă din centrul satului și se termină…în râul Lăpuș, în defileu! Continuăm? Abia ne-am încălzit… Avem în Baia Mare strada Munteniei, despre care taximetriștii râd că pe o porțiune n-are case și blocuri! Unele-s pe Unirii, altele pe Transilvaniei! Apoi avem din strada Vasile Alecsandri o anomalie, pe stânga sunt case pe strada Garoafelor, iar pe dreapta blocuri… pe B-dul Republicii. Superb! Destul de aproape, o porțiune de la grădiniță spre alimentară a fost/este strada Rozelor, pe cealaltă parte e Hortensiei! La fel, se pare că o vreme am avut două străzi ale Macului! Una în Hatvan și alta în zona Moldovei!

Minusculele

Avem străzi foarte scurte în Maramureș? Avem. Strada Paris în Baia Mare, zona parcului municipal. În comuna Lăpuș, este o stradă cu două case, ulița Borții. În Baia Mare, în spatele hotelului Carpați, zona strada Turbinei, dai de trei ministrăduțe: Băii, Minerva și Hera! Au cel mult 100 de metri lungime. Alta, pe malul Săsarului, strada Morii. Și mai sunt destule!

Străzile ludice…

Avem? Evident că da. Este vorba de strada Dea­lul Mare, dintre Groși și Satu Nou de Jos… Loc de iubit, de băut un vin pe capotă cu ochii la orașul iluminat ca-n povești… Alții însă au botezat chiar străzile după… principala preocupare de pe ele! În Bocicoiu Mare, există Strada Fericirii! Da, de aia… acolo merg tinerii… La fel, Cicârlăul are strada Dragostei! Una fără nume, similară, dar care a dispărut „din ofertă” din cauza exploziei zonei industriale e strada de la târgul auto spre fostele hale de la Avicola. Nu-i zice nicicum aparent, zice Google maps, dar da… era frecventată, merita un nume frumos, pe măsură. Nu strada Levigatului însă, deși ar fi realist.

Lista e lungă și ar merita completată. Vă invităm să umpleți blancurile din memoria noastră!