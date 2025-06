Credit de 120 milioane lei pentru construcția unui Aquapark în Baia Mare

Consilierii locali au aprobat contractarea unui nou credit de 120 milioane lei, de la UniCredit Bank – Sucursala Maramureș, pentru realizarea unui Aquapark în Baia Mare. „Da, construim mult doritul Aquapark din Baia Mare! După mai bine de 20 de ani de promisiuni, bătălii și tergiversări, am onoarea și bucuria de a veni astăzi în fața băimărenilor și de a spune, cu toată convingerea, că proiectul Complexului Acvatic «Câmpul Tineretului» devine realitate. Contrar voinței câtorva consilieri locali care, în ședința Consiliului Local, au clacat și au arătat că, de fapt, nu își doresc ca băimărenii să beneficieze de o astfel de investiție. Până acum se mulțumeau doar să găsească motive puerile să nu-l vadă în șantier: ba că nu putem face rost de bani, ba că nu e profitabil, ba că nu e locul bun. Domnilor, nici reabilitarea școlilor și repararea străzilor nu aduc profit. Cu modul acesta de gândire, absolut nefericit, nu ar mai trebui să facem nimic în oraș. Am găsit soluții de finanțare, implicit vom primi aproximativ 64 de milioane lei din fonduri europene. Am obținut săptămâna trecută ultimul aviz, al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cel pe care îl așteptam pentru a putea trece la semnarea contractelor. Am obținut linia de credit, în valoare de 120 milioane lei, necesară pentru a demonstra capacitatea noastră de cofinanțare, implicit pentru obținerea fondurilor europene prin ADR Nord-Vest. Toate au intrat în linie dreaptă și eram aproape să ratăm această ocazie din cauza unora pentru care e mai important să nu-l vadă pe Dăncuș că livrează ce a promis, decât bunăstarea cetățenilor acestui oraș. Din fericire, majoritatea consilierilor, a grupurilor politice din Consiliul Local, au înțeles miza și nevoia acestui proiect, fapt pentru care le mulțumesc în mod public! Cât despre cei care vor în continuare să se bălăcească în complexele vecinilor din Satu Mare sau ale celor din Ungaria, respectiv domnii consilieri Gavra Bogdănel (PNL), Hofer Gabriela (AUR), Ilieș Sorin (USR) și Zaharie Daniel (Verticala 9), au toată libertatea. Băimărenii se vor putea bucura de o astfel de investiție aici, acasă!”, a spus primarul Doru Dăncuș, după aprobarea creditului.

În realitate, vom avea nevoie de aproximativ 70 milioane lei, din banii noștri, pentru a construi aquapark-ul, incluzând și cheltuielile neeligibile sau suplimentare.

Sumele nefolosite din acest credit reprezintă bani la care primăria va avea acces în cazul în care, spre exemplu, intenționează să realizeze o altă mare investiție, cum ar fi o parcare supraterană.

Unul dintre consilierii care au votat împotrivă și-a argumentat decizia: „Votul meu împotriva creditului de 120.000.000 lei – o decizie pentru viitorul sustenabil al Municipiului Baia Mare. Înainte de a începe orice argumentare vă solicit răspuns la o întrebare simplă: Ați lua un credit pentru o afacere nouă dacă veți ști că sumele generate nu ajung să plătiți ratele lunare? În ședința Consiliului Local, am votat împotriva proiectului care propune contractarea unui credit în valoare de 120 milioane lei, promovat de primarul Doru Dăncuș. Vreau să explic public de ce am luat această decizie și de ce cred că este esențial să punem stop acestui tip de îndatorare hazardată. Un credit fără fundament solid! Proiectul pentru care se dorește finanțarea nu vizează infrastructura educațională, sănătatea, cultura sau alte domenii strategice. Vorbim despre un presupus «aquapark» ce urmează să fie realizat într-un spațiu nepotrivit, fără capacitatea de a susține un astfel de proiect la standarde reale. Specialiștii din domeniu spun clar: terenul nu permite construirea unui aquapark în adevăratul sens al cuvântului. Cel mult, se va realiza un ștrand extins, dar la un cost de investiție uriaș, demn de o structură mult mai complexă. Investiția prevăzută în devize este de peste 178 milioane lei (152 milioane lei ștrandul și 26 milioane lei parcarea de pe Câmpul Tineretului). Finanțarea asigurată din fonduri europene este de 32 milioane lei și poate ajunge până la 64 milioane lei. Puteți analiza rentabilitatea” – a explicat consilierul Bogdănel Gavra.

Creditul are o dobândă de 1,85%+ROBOR 3M, iar dacă va fi luat trebuie rambursat în 20 de ani, primii 3 fiind perioadă de grație (NR: fără rate), și va fi garantat cu ipotecă mobiliară asupra veniturilor proprii ale Primăriei Baia Mare.